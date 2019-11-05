Поблизу Луцька масштабна пожежа. ФОТО





Про це



Як повідомляють очевидці, місцеві мешканці підпалили суху траву.



Полум'я швидко розноситься, масштабна пожежа поширилася в районі сіл Рованці і Боратин.



Також, як пишуть очевидці у спільноті "Теревені про Луцьк" рятувальники не можуть дібратися до місця загорання через болото.



"Скажіть мені, нормальні ті люди які палять на городах сміття, листя і тд.коли з маленького костра робиться отакє..?Пожарні не можуть добратись через болото, щоб затушити.Люди перед тим як в полі біля очерету щось палити думайте головою, що може з цього вийти!А це все горить неподалік людських будинків", - пише обурена лучанка.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В районі вулиці Дубнівської у Луцьку горіло поле.Про це інформує ІА Волинські новини.Як повідомляють очевидці, місцеві мешканці підпалили суху траву.Полум'я швидко розноситься, масштабна пожежа поширилася в районі сіл Рованці і Боратин.Також, як пишуть очевидці у спільноті "Теревені про Луцьк" рятувальники не можуть дібратися до місця загорання через болото."Скажіть мені, нормальні ті люди які палять на городах сміття, листя і тд.коли з маленького костра робиться отакє..?Пожарні не можуть добратись через болото, щоб затушити.Люди перед тим як в полі біля очерету щось палити думайте головою, що може з цього вийти!А це все горить неподалік людських будинків", - пише обурена лучанка.

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