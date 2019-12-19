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Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого

Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого
Дві пари волинян вирішили взяти шлюб в особливу дату, яка буває лише раз на чотири роки. У Нововолинську, 29 лютого відбулися церемонії завдяки послузі "Шлюб за добу".

Про це пишуть на сторінці Нововолинського міського відділу РАЦС у фейсбуці.

"Лютий 2020 року унікальний місяць, багатий на магічні та знакові дати!
02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020!
День усіх закоханих 14.02.2020 та на завершення 29.02.2020

Дата, яка випадає один раз на чотири роки!

Кожна пара хоче, щоб у день їхнього весілля все було особливим – навіть і числом в календарі!

Вітаємо щасливих наречених:
Юрія в Оксану!
Володимира та Анну!

Нехай ця особлива дата принесе у вашу сім’ю безмежне взаємне кохання, щасливі крики народжень і лише приємні події", - йдеться у дописі.

Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого

Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого

Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого

Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого


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Теги: нововолинськ, шлюб за добу
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