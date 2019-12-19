Унікальна дата: на Волині дві пари одружилися 29 лютого

Дві пари волинян вирішили взяти шлюб в особливу дату, яка буває лише раз на чотири роки. У Нововолинську, 29 лютого відбулися церемонії завдяки послузі "Шлюб за добу".Про це пишуть на сторінці Нововолинського міського відділу РАЦС у фейсбуці."Лютий 2020 року унікальний місяць, багатий на магічні та знакові дати!02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020!День усіх закоханих 14.02.2020 та на завершення 29.02.2020Дата, яка випадає один раз на чотири роки!Кожна пара хоче, щоб у день їхнього весілля все було особливим – навіть і числом в календарі!Вітаємо щасливих наречених:Юрія в Оксану!Володимира та Анну!Нехай ця особлива дата принесе у вашу сім’ю безмежне взаємне кохання, щасливі крики народжень і лише приємні події", - йдеться у дописі.