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У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена

У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена
Відомі діджеї збирали кошти для онкохворого бійця ММА Дарія Зажицького.

Благодійна акція відбулася 1 березня біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - пише ІА Волинські новини.

Чимало діджеїв вирішили приєднатися до благодійної акції на підтримку молодого лучанина, колишнього спортсмена, бійця ММА Дарія Зажицького.



Нагадаємо, у Дарія діагностували лімфому крові.

Всі охочі можуть допомогти швидше одужати Дарію, переказавши кошти за вказаними реквізитами.

У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена
У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена
У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена
У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена
У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена



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Теги: дарій зажицький, рак, допомога
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