У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена

Дарія Зажицького.



Благодійна акція відбулася 1 березня біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, -



Чимало діджеїв вирішили приєднатися до благодійної акції на підтримку молодого лучанина, колишнього спортсмена, бійця ММА Дарія Зажицького.







Нагадаємо, у Дарія діагностували лімфому крові.



Всі охочі можуть допомогти швидше одужати Дарію, переказавши кошти за вказаними реквізитами.









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