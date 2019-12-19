У Луцьку відомі діджеї збирали кошти для онкохворого спортсмена
Сьогодні, 03:18
Відомі діджеї збирали кошти для онкохворого бійця ММА Дарія Зажицького.
Благодійна акція відбулася 1 березня біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - пише ІА Волинські новини.
Чимало діджеїв вирішили приєднатися до благодійної акції на підтримку молодого лучанина, колишнього спортсмена, бійця ММА Дарія Зажицького.
Нагадаємо, у Дарія діагностували лімфому крові.
Всі охочі можуть допомогти швидше одужати Дарію, переказавши кошти за вказаними реквізитами.
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Благодійна акція відбулася 1 березня біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - пише ІА Волинські новини.
Чимало діджеїв вирішили приєднатися до благодійної акції на підтримку молодого лучанина, колишнього спортсмена, бійця ММА Дарія Зажицького.
Нагадаємо, у Дарія діагностували лімфому крові.
Всі охочі можуть допомогти швидше одужати Дарію, переказавши кошти за вказаними реквізитами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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