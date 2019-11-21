У Шацьку юні екологи презентували свою природоохоронну діяльність





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Захід, що відбувся 26 лютого, обʼднав п'ять екологічних колективів темою «Країні Юннатії – 95!». Хтось хотів переконати журі та глядачів змістом, хтось робив ставку на форму, а комусь вдалось таки поєднати перше з другим. Але кожна з агітбригад позиціювала себе великими природолюбами, яким відомі всі таємниці та тонкощі природного світу. А презентація власної природоохоронної діяльності доповнювала насичені виступи учасників.



І місце вкотре здобула команда «Джерело» Світязького ліцею, ІІ розділили «ГрінЛайт» – обʼєднана команда Пульмівської школи й Шацького БДЮТ та «Зелена планета» Шацької гімназії, ІІІ – дебютанти даного конкурсу «Небайдужі» Грабівської філії та «Здорова планета» Припʼятської школи.



Всі вони отримали грамоти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та гуманітарного відділу Шацької селищної ради. А готували школярів керівники Ніна Озімок, Антоніна Фурман, Наталія Німець, Вікторія Сидорук, Андрій Грабовський, Валентина Сидорук.



Екологічний колектив «Джерело», як і минулоріч, представить район на обласному етапі конкурсу.



Хочеться вірити, що гарні слова конкурсантів не розходяться з їх справами. Бо за захоплюючими діями найвпливовішого підлітка планети Грети Тумберг, екоактивістки, споглядається надія на перемогу здорового глузду в порятунку світу від глобальної екологічної катастрофи. І саме свідоме, інформаційно обізнане та небайдуже підростаюче покоління покликане покласти початок довгоочікуваним позитивним змінам.



Екологічні страхіття світового масштабу – результат необдуманого антропогенного впливу, який здійснювався не роками і навіть не десятиліттями. Тож бережімо природу, вона беззахисна, тендітна і потребує нашого з вами піклування. І те, що майбутнє планети залежить від кожного з нас – це не просто порожні слова.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екологічну просвіту в дії представили команди Шацького району на сцені міського Будинку культури.Про це пише Район.ШацькЗахід, що відбувся 26 лютого, обʼднав п'ять екологічних колективів темою «Країні Юннатії – 95!». Хтось хотів переконати журі та глядачів змістом, хтось робив ставку на форму, а комусь вдалось таки поєднати перше з другим. Але кожна з агітбригад позиціювала себе великими природолюбами, яким відомі всі таємниці та тонкощі природного світу. А презентація власної природоохоронної діяльності доповнювала насичені виступи учасників.І місце вкотре здобула команда «Джерело» Світязького ліцею, ІІ розділили «ГрінЛайт» – обʼєднана команда Пульмівської школи й Шацького БДЮТ та «Зелена планета» Шацької гімназії, ІІІ – дебютанти даного конкурсу «Небайдужі» Грабівської філії та «Здорова планета» Припʼятської школи.Всі вони отримали грамоти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та гуманітарного відділу Шацької селищної ради. А готували школярів керівники Ніна Озімок, Антоніна Фурман, Наталія Німець, Вікторія Сидорук, Андрій Грабовський, Валентина Сидорук.Екологічний колектив «Джерело», як і минулоріч, представить район на обласному етапі конкурсу.Хочеться вірити, що гарні слова конкурсантів не розходяться з їх справами. Бо за захоплюючими діями найвпливовішого підлітка планети Грети Тумберг, екоактивістки, споглядається надія на перемогу здорового глузду в порятунку світу від глобальної екологічної катастрофи. І саме свідоме, інформаційно обізнане та небайдуже підростаюче покоління покликане покласти початок довгоочікуваним позитивним змінам.Екологічні страхіття світового масштабу – результат необдуманого антропогенного впливу, який здійснювався не роками і навіть не десятиліттями. Тож бережімо природу, вона беззахисна, тендітна і потребує нашого з вами піклування. І те, що майбутнє планети залежить від кожного з нас – це не просто порожні слова.

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