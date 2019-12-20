Скільки коштує одруження у Луцьку





Про те, хто і як може вступити в шлюб, розповіла головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зоряна Світлицька, -



З якого віку можна вступати в шлюб



Право одружуватися виникає у особи із досягненням 18-річного віку. За особливих обставин та у випадку, якщо шлюб відповідає інтересам особи, можна вступати в шлюб із 16-ти років, однак рішення про так звану емансипацію (набуття повної цивільної дієздатності) приймає винятково суд.



Які документи необхідні для укладення шлюбу



Якщо наречені одружуються вперше, із собою потрібно мати лише паспорти (або документ, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства). Крім того, іноземець має пред’явити посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Для громадян України, які постійно проживають за кордоном, потрібно пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для осіб, що не досягли шлюбного віку, до органів реєстрації потрібно подати рішення суду про надання права на шлюб.



Водночас, якщо хоча б один із подружжя уже перебував у шлюбі, йому потрібно пред'явити, документ про припинення попереднього шлюбу (це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду, свідоцтво про смерть іншого з подружжя тощо).



В уповноваженому органі наречені пишуть заяву про державну реєстрацію шлюбу.



Усі документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку, тобто після проходження легалізації (подання нотаріально завіреного перекладу).



Крім того, для реєстрації шлюбу сплачується державне мито у розмірі 0,85 грн, документ про сплату якого або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.



Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо через поважні причини зробити це неможливо, таку заяву можна подати через представника, повноваження якого мають бути прописані у нотаріально завіреній довіреності.



Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. Приховування відомостей про стан здоров'я одним із наречених може бути підставою для визнання шлюбу недійсним в майбутньому.



Як довго чекати на реєстрацію шлюбу



За загальним правилом, шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання заяви про його реєстрацію.



За наявності поважних причин, шлюб можуть зареєструвати швидше, також у разі вагітності нареченої, народження нею дитини чи коли є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.



Програма «Шлюб за добу»: вартість та умови



Варто згадати про спеціальну програму «Шлюб за добу», яка діє в Україні із 2016 року, назва якої говорить сама за себе. Скориставшись такою послугою, наречені можуть одружитися упродовж 24 годин, сплативши при цьому дещо більшу суму.



Вартість послуги різниться залежно від регіону. У Луцьку така вартість складається із: 1500 грн – за послуги Луцького міського відділу ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у день призначення шлюбу. 2000 грн – за послуги Луцького міського відділу ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у вихідний та святковий день. 100 грн - складання заяв (по 50 грн за одну заяву)



У такому випадку, крім стандартного пакету документів, наведеного вище, особами, які виявили бажання скористатися послугою, та реєстратором укладається договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу.



За загальним правилом, реєстрація шлюбу відбувається у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану, за окремою заявою реєстрацію шлюбу можуть провести в урочистій обстановці. Реєстрація шлюбу може відбуватися і за місцем проживання наречених або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.



Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою, тут уже жодні представники не зможуть допомогти.



У разі, коли реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання.



Цікавим є те, що у випадку безпідставної відмови від шлюбу (тобто, якщо вона не викликана аморальною, протиправною поведінкою одного з наречених чи прихованням важливих обставин, зокрема стану здоров'я, наявності дитини тощо), та особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні витрати на реєстрацію шлюбу та весілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із основних інститутів сімейного права України є шлюб. У побуті шлюбом називають і сумісне проживання, і тривалі романтичні стосунки, і релігійний обряд. Однак лише зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану шлюб є підставою набуття подружжям взаємних прав та обов’язків, визначених сімейним законодавством.Про те, хто і як може вступити в шлюб, розповіла головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, - пише ІА Конкурент.Право одружуватися виникає у особи із досягненням 18-річного віку. За особливих обставин та у випадку, якщо шлюб відповідає інтересам особи, можна вступати в шлюб із 16-ти років, однак рішення про так звану емансипацію (набуття повної цивільної дієздатності) приймає винятково суд.Якщо наречені одружуються вперше, із собою потрібно мати лише паспорти (або документ, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства). Крім того, іноземець має пред’явити посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Для громадян України, які постійно проживають за кордоном, потрібно пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для осіб, що не досягли шлюбного віку, до органів реєстрації потрібно подати рішення суду про надання права на шлюб.Водночас, якщо хоча б один із подружжя уже перебував у шлюбі, йому потрібно пред'явити, документ про припинення попереднього шлюбу (це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду, свідоцтво про смерть іншого з подружжя тощо).В уповноваженому органі наречені пишуть заяву про державну реєстрацію шлюбу.Усі документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку, тобто після проходження легалізації (подання нотаріально завіреного перекладу).Крім того, для реєстрації шлюбу сплачується державне мито у розмірі 0,85 грн, документ про сплату якого або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо через поважні причини зробити це неможливо, таку заяву можна подати через представника, повноваження якого мають бути прописані у нотаріально завіреній довіреності.Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. Приховування відомостей про стан здоров'я одним із наречених може бути підставою для визнання шлюбу недійсним в майбутньому.За загальним правилом, шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання заяви про його реєстрацію.За наявності поважних причин, шлюб можуть зареєструвати швидше, також у разі вагітності нареченої, народження нею дитини чи коли є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.Варто згадати про спеціальну програму «Шлюб за добу», яка діє в Україні із 2016 року, назва якої говорить сама за себе. Скориставшись такою послугою, наречені можуть одружитися упродовж 24 годин, сплативши при цьому дещо більшу суму.Вартість послуги різниться залежно від регіону. У Луцьку така вартість складається із: 1500 грн – за послуги Луцького міського відділу ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у день призначення шлюбу. 2000 грн – за послуги Луцького міського відділу ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у вихідний та святковий день. 100 грн - складання заяв (по 50 грн за одну заяву)У такому випадку, крім стандартного пакету документів, наведеного вище, особами, які виявили бажання скористатися послугою, та реєстратором укладається договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу.За загальним правилом, реєстрація шлюбу відбувається у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану, за окремою заявою реєстрацію шлюбу можуть провести в урочистій обстановці. Реєстрація шлюбу може відбуватися і за місцем проживання наречених або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою, тут уже жодні представники не зможуть допомогти.У разі, коли реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання.Цікавим є те, що у випадку безпідставної відмови від шлюбу (тобто, якщо вона не викликана аморальною, протиправною поведінкою одного з наречених чи прихованням важливих обставин, зокрема стану здоров'я, наявності дитини тощо), та особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні витрати на реєстрацію шлюбу та весілля.

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