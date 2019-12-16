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Які продукти не можна їсти натщесерце

Які продукти не можна їсти натщесерце
Провівши тривалий час без їжі і відчуваючи голод, слід утриматися від вживання деяких продуктів, оскільки вони в такій ситуації скоріше за все викличуть проблеми з травленням і інші неприємні симптоми.

Про це пише Ukrhealth.

Розповідаємо про найбільш невідповідні продукти для тих, хто дуже голодний, і шукає, чим би перекусити.

Червоне м’ясо. За словами американського дієтолога, доктора медичних наук Емі Шапіро, з’їдене голодною людиною м’ясо може привести до розладу шлунка, викликати неприємне відчуття переповнення – все це наслідки перетравлення білків продукту, яке здатне стати надмірним навантаженням для травної системи після довгого утримання.

Авокадо. Коли людина дуже голодна, її рівень цукру в крові може сильно знизитися, викликавши певний дискомфорт. Даний продукт є невідповідним, оскільки володіє низьким глікемічним індексом і містить багато жиру, який дуже повільно перетравлюється, – це не дозволяє підняти рівень глюкози в крові до нормального, може викликати рефлюкс.

Протеїнові коктейлі. Зазвичай містять сироватковий білок, який обтяжує шлунок багатьох людей. Можуть виникати такі симптоми – гази, здуття живота, судоми, діарея.

Фрукти. Один з найбільш невідповідних продуктів, коли ви дуже голодні. Вміщені в них прості цукри сприяють різкому підвищенню рівня глюкози в крові, після чого через 30-60 хвилин знову виникає відчуття голоду. Для людей з підвищеною кислотністю шлунка фрукти в стані голоду – табу.

Сирі овочі. Доктор Шапіро стверджує, що складні вуглеводи продукту, можуть викликати в голодному організмі надмірне відчуття насичення, надмірне газоутворення, здуття живота, а також спровокувати падіння рівня цукру в крові і супроводжуючі його негативні явища.

"Щоб запобігти неприємним симптомам після їжі, що вживалася в стані сильного голоду, в першу чергу потрібно перекусити – наприклад, яйцем, жменькою горіхів, чашкою бульйону. Це підготує травлення до роботи. Через 20 хвилин приступайте до збалансованого прийому їжі, що вміщає білок, жир, крохмаль, овочі", – порадила фахівець.

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Теги: продукти, харчування, здоров'я
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