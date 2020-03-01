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У Чехії – троє заражених на коронавірус

У Чехії – троє заражених на коронавірус
У Чехії виявлені перші випадки коронавірусу Covid-19 – троє заражених приїхали з північної Італії.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у неділю, - пише Українська правда.

У МОЗ республіки повідомили, що серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх трьох захворювання протікає в легкій формі.

Два випадки зафіксовано в Празі і один - в місті Усті-над-Лабем, в 90 км на північ від столиці.

Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксована найбільша кількість випадків Covid-19 у Європі.

Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки нового коронавірусу.

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Теги: чехія, коронавірус, здоров'я
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