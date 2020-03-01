У Чехії – троє заражених на коронавірус
Сьогодні, 04:04
У Чехії виявлені перші випадки коронавірусу Covid-19 – троє заражених приїхали з північної Італії.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у неділю, - пише Українська правда.
У МОЗ республіки повідомили, що серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх трьох захворювання протікає в легкій формі.
Два випадки зафіксовано в Празі і один - в місті Усті-над-Лабем, в 90 км на північ від столиці.
Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксована найбільша кількість випадків Covid-19 у Європі.
Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки нового коронавірусу.
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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у неділю, - пише Українська правда.
У МОЗ республіки повідомили, що серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх трьох захворювання протікає в легкій формі.
Два випадки зафіксовано в Празі і один - в місті Усті-над-Лабем, в 90 км на північ від столиці.
Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксована найбільша кількість випадків Covid-19 у Європі.
Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки нового коронавірусу.
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