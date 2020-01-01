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Курс валют у Луцьку на 2 березня

Курс валют у Луцьку на 2 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24,35, а продаж – 24,60.

Євро при купівлі становить – 26,75, продажу – 27,00.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.27.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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