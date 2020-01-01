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2 березня – яке сьогодні свято і чого категорично робити не можна

2 березня – яке сьогодні свято і чого категорично робити не можна
2 березня в народному календарі відзначають пам'ять святого Феодора Тирона. За життя він був благочестивим та добрим, але згодом став негативним персонажем. Втім в якийсь момент він розкаявся і став допомагати людям. Тирону моляться, аби він захистив від злих людей та нападників.

Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Роман, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 2 березня

– Якою буде погода 2 березня, таким буде і все літо.

– Із західної сторони пливуть перисті хмари – чекайте на наступний день дощ.

– Вранці туман – ознака того, що травень буде холодним.

– Птахи повертаються 2 березня з теплих країв – чекайте ранню весну.

Що можна робити 2 березня

1. Якщо помолитися цього дня святому Феодору Тирону про зниклу людину або речі, то незабаром вони знайдуться.

2. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.

Що не можна робити 2 березня

1. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.



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Теги: 2 березня, свято
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