16-річний хлопець вдруге за тиждень вкрав маршрутку у Рівному





Про це



Наразі відомо, що хлопця зупинили, тривають слідчі дії. Пресофіцер поліції області Марія Юстицька інцидент підтвердила та повідомила, що маршрутка була припаркована на вулиці Курчатова, її вкрали вчора орієнтовно по сьомій вечора. Виявили порушника на вулиці Золотіївській, це інший кінець міста. Більше деталей про інцидент повідомлять згодом.



Нагадаємо, минулої середи, 26 лютого, цей дев’ятикласник вкрав маршрутку зі стоянки на Млинівській, їздив містом, у салоні було троє пасажирів. Він пояснив, що робить це задля розваги.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне заволодіння транспортним засобом», у 16 років він вже є суб'єктом кримінального правопорушення. За такі вчинки передбачені покарання у вигляді або штрафу, або позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річний рівнянин, який минулого тижня вкрав зі стоянки маршрутку та їздив нею містом, знову попався. Цього разу він взяв 66-й автобус.Про це Суспільному Рівне повідомило джерело у правоохоронних органах.Наразі відомо, що хлопця зупинили, тривають слідчі дії. Пресофіцер поліції області Марія Юстицька інцидент підтвердила та повідомила, що маршрутка була припаркована на вулиці Курчатова, її вкрали вчора орієнтовно по сьомій вечора. Виявили порушника на вулиці Золотіївській, це інший кінець міста. Більше деталей про інцидент повідомлять згодом.Нагадаємо, минулої середи, 26 лютого, цей дев’ятикласник вкрав маршрутку зі стоянки на Млинівській, їздив містом, у салоні було троє пасажирів. Він пояснив, що робить це задля розваги.Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне заволодіння транспортним засобом», у 16 років він вже є суб'єктом кримінального правопорушення. За такі вчинки передбачені покарання у вигляді або штрафу, або позбавлення волі.

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