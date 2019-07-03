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Вокалістка з Ковеля – учасниця шоу «Голос країни». ВІДЕО

Вокалістка з Ковеля – учасниця шоу «Голос країни». ВІДЕО
Уродженка Ковеля Тамара Балюк здобула перемогу в останній день сліпих прослуховувань у шоу "Голос Країни", що ось уже 10 сезон поспіль виходить на телеканалі 1+1.

Вона виконала пісню "Shallow" співачки Lady Gaga, - пише ПроКовель.

Голосиста ковельчанка, яка нині мешкає разом із сім'єю в Одесі, зуміла розвернути відразу всі чотири крісла суддів. І це в той момент, коли вільних місць залишалося зовсім обмаль.

Після того, як талановита вокалістка з Ковеля трішки оговталася від свого феєричного виступу, розповіла, що разом з чоловіком виховує двоє діток, що саме вони і музика складають сенс її життя.

Тамара Балюк подякувала кожному з суддів, за те, що вони її почули, але обрала собі в тренери Дана Балана, адже він першим повернувся на її голос.



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Теги: шоу, Голос країни, Ковель, Тамара Балюк
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Коментарі 1
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Уродженка - ну то й що? Вона не Ковель, не Волинь представляє, а Одесу! Чого так хочете лаври якісь до себе перебрати? :) Так смішно зі сторони за цим спостерігати... :)))
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