Вокалістка з Ковеля – учасниця шоу «Голос країни». ВІДЕО

Тамара Балюк здобула перемогу в останній день сліпих прослуховувань у шоу "Голос Країни", що ось уже 10 сезон поспіль виходить на телеканалі 1+1.



Вона виконала пісню "Shallow" співачки Lady Gaga, - пише



Голосиста ковельчанка, яка нині мешкає разом із сім'єю в Одесі, зуміла розвернути відразу всі чотири крісла суддів. І це в той момент, коли вільних місць залишалося зовсім обмаль.



Після того, як талановита вокалістка з Ковеля трішки оговталася від свого феєричного виступу, розповіла, що разом з чоловіком виховує двоє діток, що саме вони і музика складають сенс її життя.



Тамара Балюк подякувала кожному з суддів, за те, що вони її почули, але обрала собі в тренери Дана Балана, адже він першим повернувся на її голос.







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