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Помер викладач луцького вишу

Помер викладач луцького вишу
У п'ятницю, 29 лютого, перестало битися серце 49-річного доцента кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій фізичного факультету СНУ імені Лесі Українки Андрія Коровицького.

Про це йдеться на сайті університету.

"Передчасна смерть Андрія Михайловича – велика втрата для рідних і друзів, колег та студентів. Ми завжди будемо пам’ятати Вас як добру, енергійну, життєрадісну людину, невтомного педагога, який умів достойно жити, турбувався про інших більше, ніж про себе.

Вічна пам’ять нашому другові та колезі, а його сім’ї – глибокі співчуття та слова підтримки", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: СНУ, Луцьк, викладач
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