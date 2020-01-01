Помер викладач луцького вишу

Андрія Коровицького.



Про це



"Передчасна смерть Андрія Михайловича – велика втрата для рідних і друзів, колег та студентів. Ми завжди будемо пам’ятати Вас як добру, енергійну, життєрадісну людину, невтомного педагога, який умів достойно жити, турбувався про інших більше, ніж про себе.



Вічна пам’ять нашому другові та колезі, а його сім’ї – глибокі співчуття та слова підтримки", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 29 лютого, перестало битися серце 49-річного доцента кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій фізичного факультету СНУ імені Лесі УкраїнкиПро це йдеться на сайті університету."Передчасна смерть Андрія Михайловича – велика втрата для рідних і друзів, колег та студентів. Ми завжди будемо пам’ятати Вас як добру, енергійну, життєрадісну людину, невтомного педагога, який умів достойно жити, турбувався про інших більше, ніж про себе.Вічна пам’ять нашому другові та колезі, а його сім’ї – глибокі співчуття та слова підтримки", - йдеться у повідомленні.висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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