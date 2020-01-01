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Через ремонт дороги Ковель – Жовква обмежили рух транспорту

Через ремонт дороги Ковель – Жовква обмежили рух транспорту
Розпочалися роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

Ремонтують дорогу на ділянці км 80+000 – км 89+514, інформує Служба автомобільних доріг у facebook.

Стартували роботи від межі з Львівською областю. Рухатимуться дорожники у напрямку Нововолинська.

У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

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Теги: ремонт, дороги, Ковель - Жовква
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