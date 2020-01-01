Через ремонт дороги Ковель – Жовква обмежили рух транспорту





Ремонтують дорогу на ділянці км 80+000 – км 89+514, інформує Служба автомобільних доріг у facebook.



Стартували роботи від межі з Львівською областю. Рухатимуться дорожники у напрямку Нововолинська.



У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочалися роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.Ремонтують дорогу на ділянці км 80+000 – км 89+514, інформує Служба автомобільних доріг у facebook.Стартували роботи від межі з Львівською областю. Рухатимуться дорожники у напрямку Нововолинська.У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

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