Через ремонт дороги Ковель – Жовква обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:35
Розпочалися роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.
Ремонтують дорогу на ділянці км 80+000 – км 89+514, інформує Служба автомобільних доріг у facebook.
Стартували роботи від межі з Львівською областю. Рухатимуться дорожники у напрямку Нововолинська.
У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
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Ремонтують дорогу на ділянці км 80+000 – км 89+514, інформує Служба автомобільних доріг у facebook.
Стартували роботи від межі з Львівською областю. Рухатимуться дорожники у напрямку Нововолинська.
У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
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