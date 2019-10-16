У львівській лікарні, яку очолив Олег Самчук, вперше пересадили нирку. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Цими вихідними у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яку нещодавно очолив колишній керівник Ковельского МТМО Олег Самчук, вперше провели трансплантацію нирки.
Це була родинна трансплантація, - про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Пацієнт - чоловік 36 років, тато двох діток. Вісім останніх років він жив на діалізі: спершу на перетоніальному, потім на гемодіалізі, від ускладнень майже втратив слух. За цей час від ниркової недостатності помер його рідний брат, який не захотів жити на «штучній нирці».
Ще п’ять років тому мама пацієнта погодилася віддати нирку сину, бо підійшла як донор, але він не міг зважитися на операцію. Рішення ухвалив, коли побачив успішні трансплантації в Ковелі. До Львова приїхав аж з Кривого Рогу.
Операція тривала 4 години. Спершу був забір органа у мами, потім сама трансплантація сину. Все минуло успішно. Нирка запрацювала одразу.
Наразі донор і реципієнт почуваються добре. Чоловік поки в реанімації, його стан стабільний.
Головний лікар Олег Самчук зауважив, родинна трансплантація нирки у львівській лікарні - це початок. У медзакладі уже готуються до посмертних пересаджень нирок і серця, потім - інші органи. У лікарні уже формується "лист очікування".
Також він додав, операції з пересадження фінансуються державою, тому пацієнти більше не платять, ані за родинні, ані за посмертні трансплантації.
"Дякую колективу за злагорджену роботу і бажання розвиватися!", - підсумував Олег Самчук.
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Це була родинна трансплантація, - про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Пацієнт - чоловік 36 років, тато двох діток. Вісім останніх років він жив на діалізі: спершу на перетоніальному, потім на гемодіалізі, від ускладнень майже втратив слух. За цей час від ниркової недостатності помер його рідний брат, який не захотів жити на «штучній нирці».
Ще п’ять років тому мама пацієнта погодилася віддати нирку сину, бо підійшла як донор, але він не міг зважитися на операцію. Рішення ухвалив, коли побачив успішні трансплантації в Ковелі. До Львова приїхав аж з Кривого Рогу.
Операція тривала 4 години. Спершу був забір органа у мами, потім сама трансплантація сину. Все минуло успішно. Нирка запрацювала одразу.
Наразі донор і реципієнт почуваються добре. Чоловік поки в реанімації, його стан стабільний.
Головний лікар Олег Самчук зауважив, родинна трансплантація нирки у львівській лікарні - це початок. У медзакладі уже готуються до посмертних пересаджень нирок і серця, потім - інші органи. У лікарні уже формується "лист очікування".
Також він додав, операції з пересадження фінансуються державою, тому пацієнти більше не платять, ані за родинні, ані за посмертні трансплантації.
"Дякую колективу за злагорджену роботу і бажання розвиватися!", - підсумував Олег Самчук.
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