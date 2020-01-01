Голова жіночої ради з Волині потребує коштів на операцію
Сьогодні, 10:52
Бухгалтерці, голові жіночої ради Ратнівщини, Майї Філь терміново потрібні гроші на операцію.
Починаючи з 1983 року, її серце б’ється тільки завдяки кардіостимулятору. Операцію по заміні стимулятора сердечного ритму слід зробити до настання критичного моменту, щоб пацієнтка могла її перенести, - пише Район.Ратне.
У родини жінки таких грошей на операцію не має. Вони ще й досі розраховуються за минуле оперативне втручання.
Рахунки для збору коштів: 4731 2191 1430 1819 (гривневий) та 4731 2191 1430 1827 (доларовий), отримувач Майя Філь.
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Починаючи з 1983 року, її серце б’ється тільки завдяки кардіостимулятору. Операцію по заміні стимулятора сердечного ритму слід зробити до настання критичного моменту, щоб пацієнтка могла її перенести, - пише Район.Ратне.
У родини жінки таких грошей на операцію не має. Вони ще й досі розраховуються за минуле оперативне втручання.
Рахунки для збору коштів: 4731 2191 1430 1819 (гривневий) та 4731 2191 1430 1827 (доларовий), отримувач Майя Філь.
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