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Голова жіночої ради з Волині потребує коштів на операцію

Голова жіночої ради з Волині потребує коштів на операцію
Бухгалтерці, голові жіночої ради Ратнівщини, Майї Філь терміново потрібні гроші на операцію.

Починаючи з 1983 року, її серце б’ється тільки завдяки кардіостимулятору. Операцію по заміні стимулятора сердечного ритму слід зробити до настання критичного моменту, щоб пацієнтка могла її перенести, - пише Район.Ратне.

У родини жінки таких грошей на операцію не має. Вони ще й досі розраховуються за минуле оперативне втручання.

Рахунки для збору коштів: 4731 2191 1430 1819 (гривневий) та 4731 2191 1430 1827 (доларовий), отримувач Майя Філь.
Голова жіночої ради з Волині потребує коштів на операцію
Голова жіночої ради з Волині потребує коштів на операцію
Голова жіночої ради з Волині потребує коштів на операцію

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Теги: гроші, допомога, Майя Філь
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