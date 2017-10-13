Скрипку вмістив у вишневій кісточці: майстер з Волині створює унікальні крихітні фігури
Сьогодні, 11:10
Волинянин із селища Любешів Валентин Поліщук створює унікальні крихітні фігурки.
Про це пише "Високий замок".
Валентину Михайловичу під 80 років. Розповідає, як приїхав сюди із Рівненщини — працював у санепідемстанції, очолив місцевий комітет Товариства Червоного Хреста, здобув звання «Почесний донор СРСР» та «Заслужений донор України». Гордиться домашніми меблями, виготовленими власноруч. Але, каже, є ще одна справа життя, якій віддався замолоду і яку продовжує нині, — створення мініатюр.
Оселя майстра, наче музей. На полицях шаф красуються філігранної роботи експонати. Серед них крихітні столярні інструменти, розміщені у горіховій шкаралупі-футлярі. Їх навіть важко сфотографувати через те, що техніка відмовляється «ловити» настільки дрібні деталі. Також складно зазнімкувати мініатюрну скрипочку, яка, наче в колисочці, розмістилася у половинці вишневої кісточки.
"Якось почув, що один майстер таке зробив. Думаю, а чи я зможу? Спочатку вирізав одну — завелика, тоді меншу, ще меншу. Передостання поміщалася у кісточці з абрикоса. Ну, а ця — у вишневій", — усміхаючись, розповідає.
Його крихітний музичний інструмент, завдовжки сім міліметрів, «народився» 1977-го. Складається з 13 деталей! На дека скрипки Валентин Михайлович взяв горіхову шкаралупу, для грифа використав шматочок дерева груші, а струни натягнув з капронового волокна. Йому це вдалося зробити без використання збільшувального скла.Ще й ускладнив собі роботу — скрипочку розмістив всередині лампочки.
"Це зараз очі не ті, а колись ще й не таке міг. А там переді мною красується ціла шахова дошка з фігурами двох кольорів, розміщена теж у лампочці. Це щось неймовірне!", — каже майстер.
Ет, — махає рукою майстер, — то не вершина. Я вам ще щось цікавіше покажу.
І простягає бочку у пляшці. А всередині її, каже, «закоркований» набір мініатюрних столярних інструментів — від пилки до рубанка.
"Інші роботи не раз повторював, а ця — в єдиному екземплярі. З нею стільки мороки! Не захотів другу таку бочку у пляшці монтувати", — каже Валентин Поліщук.
Зате розп’ять, що розмістилися у пляшках, має багато. Не лише у ємностях з-під вина чи горілки, а й з-під парфумів! Одне навіть у лампочку «влізло». З усіма атрибутами — молотком та драбинкою, обценьками і фігуркою Сина Божого.
Ще одна унікальна річ — дві чашки, а до них приковані ланцюгом дві ложки та виделки. Витесані з суцільного шматка дерева. Оригінальне й «діряве» яйце.
"Колись почув, як майстер із Закарпаття запевняв, що більше сотні дірочок у курячому яйці не просвердлиш, бо воно розкришиться. У моєму рівно тисяча отворів!", — з гордістю каже.
Одна з останніх робіт Валентина Поліщука — мініатюрна ножна ступа. Серед дивовиж — і крихітне веретено для прядіння.
Валентина Михайловича давно охрестили «волинським шульгою». Зате скільки всього іншого зробив крихітного, «блошиного»! Щоправда, за цю свою працю звичайний сільський умілець не здобув високих звань, хоч вироби Поліщука експонувалися і в обласному центрі, і в столиці, і навіть у сусідній Білорусі. Цікаво, що свої унікальні експонати чоловік не продає. Навіть за «грубі» гроші. А от дарує з радістю рідним та друзям. Найцікавіші ж роботи лишає для історії. Мріє, що колись в райцентрі з’явиться краєзнавчий музей, і мініатюри простого поліщука стануть його окрасою.
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Про це пише "Високий замок".
Валентину Михайловичу під 80 років. Розповідає, як приїхав сюди із Рівненщини — працював у санепідемстанції, очолив місцевий комітет Товариства Червоного Хреста, здобув звання «Почесний донор СРСР» та «Заслужений донор України». Гордиться домашніми меблями, виготовленими власноруч. Але, каже, є ще одна справа життя, якій віддався замолоду і яку продовжує нині, — створення мініатюр.
Оселя майстра, наче музей. На полицях шаф красуються філігранної роботи експонати. Серед них крихітні столярні інструменти, розміщені у горіховій шкаралупі-футлярі. Їх навіть важко сфотографувати через те, що техніка відмовляється «ловити» настільки дрібні деталі. Також складно зазнімкувати мініатюрну скрипочку, яка, наче в колисочці, розмістилася у половинці вишневої кісточки.
"Якось почув, що один майстер таке зробив. Думаю, а чи я зможу? Спочатку вирізав одну — завелика, тоді меншу, ще меншу. Передостання поміщалася у кісточці з абрикоса. Ну, а ця — у вишневій", — усміхаючись, розповідає.
Його крихітний музичний інструмент, завдовжки сім міліметрів, «народився» 1977-го. Складається з 13 деталей! На дека скрипки Валентин Михайлович взяв горіхову шкаралупу, для грифа використав шматочок дерева груші, а струни натягнув з капронового волокна. Йому це вдалося зробити без використання збільшувального скла.Ще й ускладнив собі роботу — скрипочку розмістив всередині лампочки.
"Це зараз очі не ті, а колись ще й не таке міг. А там переді мною красується ціла шахова дошка з фігурами двох кольорів, розміщена теж у лампочці. Це щось неймовірне!", — каже майстер.
Ет, — махає рукою майстер, — то не вершина. Я вам ще щось цікавіше покажу.
І простягає бочку у пляшці. А всередині її, каже, «закоркований» набір мініатюрних столярних інструментів — від пилки до рубанка.
"Інші роботи не раз повторював, а ця — в єдиному екземплярі. З нею стільки мороки! Не захотів другу таку бочку у пляшці монтувати", — каже Валентин Поліщук.
Зате розп’ять, що розмістилися у пляшках, має багато. Не лише у ємностях з-під вина чи горілки, а й з-під парфумів! Одне навіть у лампочку «влізло». З усіма атрибутами — молотком та драбинкою, обценьками і фігуркою Сина Божого.
Ще одна унікальна річ — дві чашки, а до них приковані ланцюгом дві ложки та виделки. Витесані з суцільного шматка дерева. Оригінальне й «діряве» яйце.
"Колись почув, як майстер із Закарпаття запевняв, що більше сотні дірочок у курячому яйці не просвердлиш, бо воно розкришиться. У моєму рівно тисяча отворів!", — з гордістю каже.
Одна з останніх робіт Валентина Поліщука — мініатюрна ножна ступа. Серед дивовиж — і крихітне веретено для прядіння.
Валентина Михайловича давно охрестили «волинським шульгою». Зате скільки всього іншого зробив крихітного, «блошиного»! Щоправда, за цю свою працю звичайний сільський умілець не здобув високих звань, хоч вироби Поліщука експонувалися і в обласному центрі, і в столиці, і навіть у сусідній Білорусі. Цікаво, що свої унікальні експонати чоловік не продає. Навіть за «грубі» гроші. А от дарує з радістю рідним та друзям. Найцікавіші ж роботи лишає для історії. Мріє, що колись в райцентрі з’явиться краєзнавчий музей, і мініатюри простого поліщука стануть його окрасою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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