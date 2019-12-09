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На Волинь привезуть освячену Вселенським патріархом ікону

На Волинь привезуть освячену Вселенським патріархом ікону
У Жидичин привезуть ікону, освячену Вселенським патріархом.

Делегація, у якій перебував волинян, привітала Його Всесвятість із 80-річчям у Константинополі, повідомили ченці на facebook-сторінці «Чернецтво Волині».

На прохання та з благословіння намісника Свято-Миколаївського монастиря архімандрита Константина до обителі привезуть образ Божої Матері «Живоносне джерело», яку освятив Вселенський патріарх.

«На честь згаданого образа Жидичинський монастир розбудовує ще один скит. А згадана ікона буде у ньому як храмова і як свідчення всеправославної єдності», – йдеться у дописі.
На Волинь привезуть освячену Вселенським патріархом ікону

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Теги: церква, релігія, ікона, Жидичин
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