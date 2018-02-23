вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Як бенкет під час чуми»: лучанин зареєстрував петицію проти будівництва спорткомплексу на місці іподрому

«Як бенкет під час чуми»: лучанин зареєстрував петицію проти будівництва спорткомплексу на місці іподрому
Лучани виступають проти будівництва розважального комплексу та готелю на місці іподрому.

Відповідну петицію 2 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Максим Антонович Крисюк.

Нагадаємо, що 26 лютого, під під час сесії Луцькради, говорили про те, що на території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс. Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени.

"Недоцільно втілювати масштабні розважальні проекти за кошти платників податків, коли більшість вулиць мають постапокаліптичний вигляд, інженерні мережі зношені на 70%-80% , людей масово примусово відключають від центрілізованого опалення, дороги з вибоїнами та обдертим асфальтом, закриваються школи, люди щоб вижити їдуть за кордон. Це виглядає як пир під час чуми. Безглуздо тратити велетенські суми коштів на обгортку цукерки, коли всередині вона неїстивна", - зазначає автор петиції.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1441?fbclid=IwAR2RAhcEybKKnEvyDw-w7qx0OKQQq8mN7M_AtUib_4tLZs9QjIUhOApHDS4

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Жодних заяв я не писав», – Гончарук про чутки щодо бажання звільнитися
Сьогодні, 11:36
Луцький храм отримав унікальну святиню
Сьогодні, 11:30
«Як бенкет під час чуми»: лучанин зареєстрував петицію проти будівництва спорткомплексу на місці іподрому
Сьогодні, 11:21
Скрипку вмістив у вишневій кісточці: майстер з Волині створює унікальні крихітні фігури
Сьогодні, 11:10
На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
Луцькі будівельники закликають голосувати за петицію про програму «Доступне житло» Луцькі будівельники закликають голосувати за петицію про програму «Доступне житло»
23 лютий, 2018, 10:10
«Збільшити фінансування програми «Доступне житло»: звернення до Порошенка «Збільшити фінансування програми «Доступне житло»: звернення до Порошенка
20 лютий, 2018, 17:45
Взяли до відома: у Луцьку розглянули петицію проти будівництва дитячої церкви Взяли до відома: у Луцьку розглянули петицію проти будівництва дитячої церкви
22 листопад, 2017, 09:50
Лучани обурені будівництвом церкви замість садка Лучани обурені будівництвом церкви замість садка
27 жовтень, 2017, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
Сьогодні, 12:33
 0
На Львівщині чоловік вбив дівчину та поранив очевидця: поліція проводить спецоперацію
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині неподалік залізничної колії знайшли контрабандні цигарки
Сьогодні, 11:54
 0
«Жодних заяв я не писав», – Гончарук про чутки щодо бажання звільнитися
Сьогодні, 11:36
 0
Луцький храм отримав унікальну святиню
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8