«Як бенкет під час чуми»: лучанин зареєстрував петицію проти будівництва спорткомплексу на місці іподрому





Відповідну петицію 2 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Максим Антонович Крисюк.



Нагадаємо, що 26 лютого, під під час сесії Луцькради, говорили про те, що



"Недоцільно втілювати масштабні розважальні проекти за кошти платників податків, коли більшість вулиць мають постапокаліптичний вигляд, інженерні мережі зношені на 70%-80% , людей масово примусово відключають від центрілізованого опалення, дороги з вибоїнами та обдертим асфальтом, закриваються школи, люди щоб вижити їдуть за кордон. Це виглядає як пир під час чуми. Безглуздо тратити велетенські суми коштів на обгортку цукерки, коли всередині вона неїстивна", - зазначає автор петиції.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани виступають проти будівництва розважального комплексу та готелю на місці іподрому.Відповідну петицію 2 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петиційНагадаємо, що 26 лютого, під під час сесії Луцькради, говорили про те, що на території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс. Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени."Недоцільно втілювати масштабні розважальні проекти за кошти платників податків, коли більшість вулиць мають постапокаліптичний вигляд, інженерні мережі зношені на 70%-80% , людей масово примусово відключають від центрілізованого опалення, дороги з вибоїнами та обдертим асфальтом, закриваються школи, люди щоб вижити їдуть за кордон. Це виглядає як пир під час чуми. Безглуздо тратити велетенські суми коштів на обгортку цукерки, коли всередині вона неїстивна", - зазначає автор петиції.Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1441?fbclid=IwAR2RAhcEybKKnEvyDw-w7qx0OKQQq8mN7M_AtUib_4tLZs9QjIUhOApHDS4

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію