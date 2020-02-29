Луцький храм отримав унікальну святиню





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У п'ятницю, 29 лютого, до храму, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла прибула унікальна святиня – ікона святителя Спиридона Триміфунтського. Цей образ був написаний на Святій Горі Афон, а освячений він був на мощах цього угодника Божого, які перебувають у церкві міста Керкіра, що на грецькому острові Корфу.



До Луцька святиню привезли, до слова, паломники-лучани на чолі з настоятелем парафії протоієреєм Валентином Марчуком.



Цей образ у п'ятницю зустріли благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, настоятель та клірик Свято-Миколаївського храму села Великий Омеляник протоієрей Валентин Марчук та ієромонах Ілля (Вишневський), а також парафіяни цього храму.



Хресним ходом із духовними піснеспівами ікону перенесли до храму, де відразу розпочалося всенічне бдіння під воскресний день.



“Сьогоднішній день дійно увійшов до історії цього Свято-Миколаївського храму. Святитель Спиридон Триміфунський жив у той же час, що і святитель Миколай, тобто у IV столітті і ці святі були навіть друзями. Святитель Спиридон творив справи милосердя, і навіть після своєї смерті він продовжує їх творити. Так, монахи, які доглядають за його святими мощами, постійно помічають, що тапочки на його ногаха стоптані – тобто святий ходить по землі і допомагає людям. І сьогодні ікона освячена на його мощах стала святинею цього храму”, – зауважив благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов.



“Так дійсно, це особливий день, день по справжньому пасхальний. Мені також хочеться подякувати усім тим, хто долучився до написання цього образу, та до того, щоби він був привезений сюди до нашого храму”, – додав настоятель Свято-Миколаївського храму села Велкий Омеляник протоієрей Валентин Марчук.



Віряни у подарунок отримали іконочку із зображенням святителя Миколая та святителя Спиридона, а також і часточку від тапочок з мощей святителя Спиридона.







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