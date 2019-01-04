У зв’язку із святкуванням 8 березня міграційна служба Волині змінить графік роботи





Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.



Відтак, територіальні підрозділи працюватимуть у суботу, 7 березня, з 9:00 до 15:45.



Вихідними днями будуть 8, 9 та 10 березня 2020 року. Далі підрозділи працюватимуть у звичайному режимі.



Апарат УДМС у Волинській області матиме вихідні дні 7, 8 та 9 березня.

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