У зв’язку із святкуванням 8 березня міграційна служба Волині змінить графік роботи
Сьогодні, 20:26
У зв’язку із святкуванням Міжнародного жіночого дня 8 березня Державна міграційна служба у Волинській області змінить графік роботи.
Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.
Відтак, територіальні підрозділи працюватимуть у суботу, 7 березня, з 9:00 до 15:45.
Вихідними днями будуть 8, 9 та 10 березня 2020 року. Далі підрозділи працюватимуть у звичайному режимі.
Апарат УДМС у Волинській області матиме вихідні дні 7, 8 та 9 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.
Відтак, територіальні підрозділи працюватимуть у суботу, 7 березня, з 9:00 до 15:45.
Вихідними днями будуть 8, 9 та 10 березня 2020 року. Далі підрозділи працюватимуть у звичайному режимі.
Апарат УДМС у Волинській області матиме вихідні дні 7, 8 та 9 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли вбитим та розчленованим одного з 9 благородних оленів, випущених на волю з воротнівського вольєра. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:44
У зв’язку із святкуванням 8 березня міграційна служба Волині змінить графік роботи
Сьогодні, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 березня
Сьогодні, 20:00
Медіа