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У зв’язку із святкуванням 8 березня міграційна служба Волині змінить графік роботи

У зв’язку із святкуванням 8 березня міграційна служба Волині змінить графік роботи
У зв’язку із святкуванням Міжнародного жіночого дня 8 березня Державна міграційна служба у Волинській області змінить графік роботи.

Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.

Відтак, територіальні підрозділи працюватимуть у суботу, 7 березня, з 9:00 до 15:45.

Вихідними днями будуть 8, 9 та 10 березня 2020 року. Далі підрозділи працюватимуть у звичайному режимі.

Апарат УДМС у Волинській області матиме вихідні дні 7, 8 та 9 березня.

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Теги: графік, міграційна служба, 8 березня
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