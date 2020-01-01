«Жодних заяв я не писав», – Гончарук про чутки щодо бажання звільнитися
Сьогодні, 11:36
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про те, що нібито 28 лютого повторно подав прохання про відставку президенту Володимиру Зеленському.
Про це Гончарук заявив під час брифінгу сьогодні, 2 березня, відповідаючи на питання журналіста щодо чуток про подання такої заяви.
«Жодних заяв не писав… Багато знаю, чув. Очевидно, в нас будуть на цю тему консультації і з президентом, і з парламентом. Більше на цю тему нічого коментувати не буду», - сказав Гончарук.
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Про це Гончарук заявив під час брифінгу сьогодні, 2 березня, відповідаючи на питання журналіста щодо чуток про подання такої заяви.
«Жодних заяв не писав… Багато знаю, чув. Очевидно, в нас будуть на цю тему консультації і з президентом, і з парламентом. Більше на цю тему нічого коментувати не буду», - сказав Гончарук.
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