«Жодних заяв я не писав», – Гончарук про чутки щодо бажання звільнитися

Прем'єр-міністрспростував інформацію про те, що нібито 28 лютогопрезидентуПро це Гончарук заявив під час брифінгу сьогодні, 2 березня, відповідаючи на питання журналіста щодо чуток про подання такої заяви.«Жодних заяв не писав… Багато знаю, чув. Очевидно, в нас будуть на цю тему консультації і з президентом, і з парламентом. Більше на цю тему нічого коментувати не буду», - сказав Гончарук.