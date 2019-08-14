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На Волині неподалік залізничної колії знайшли контрабандні цигарки

На Волині неподалік залізничної колії знайшли контрабандні цигарки
Чималу кількість контрабандних сигарет виявили на Волині у минулі вихідні.

Так, близько опівночі прикордонники відділу «Тур» Луцького загону під час перевірки місцевості, що прилягає до залізничної колії, виявили чотири пакунки цигарок білоруського виробництва, - пише Держприкордонслужба України.

Ймовірно, їх викинули з дизель-потяга, який рухався з Білорусі в Україну. 1900 пачок курива доставили до прикордонного підрозділу.

Крім того, 1 березня, на автодорозі «Заболоття - Ратне» зупинили Opel. Автівкою українець перевозив 1500 пачок сигарет без марок акцизного збору. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили.

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Теги: сигарети, контрабанда, Волинь
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