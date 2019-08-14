На Волині неподалік залізничної колії знайшли контрабандні цигарки





Так, близько опівночі прикордонники відділу «Тур» Луцького загону під час перевірки місцевості, що прилягає до залізничної колії, виявили чотири пакунки цигарок білоруського виробництва, - пише



Ймовірно, їх викинули з дизель-потяга, який рухався з Білорусі в Україну. 1900 пачок курива доставили до прикордонного підрозділу.



Крім того, 1 березня, на автодорозі «Заболоття - Ратне» зупинили Opel. Автівкою українець перевозив 1500 пачок сигарет без марок акцизного збору. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чималу кількість контрабандних сигарет виявили на Волині у минулі вихідні.Так, близько опівночі прикордонники відділу «Тур» Луцького загону під час перевірки місцевості, що прилягає до залізничної колії, виявили чотири пакунки цигарок білоруського виробництва, - пише Держприкордонслужба України Ймовірно, їх викинули з дизель-потяга, який рухався з Білорусі в Україну. 1900 пачок курива доставили до прикордонного підрозділу.Крім того, 1 березня, на автодорозі «Заболоття - Ратне» зупинили Opel. Автівкою українець перевозив 1500 пачок сигарет без марок акцизного збору. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію