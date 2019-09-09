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На Львівщині чоловік вбив дівчину та поранив очевидця: поліція проводить спецоперацію

На Львівщині чоловік вбив дівчину та поранив очевидця: поліція проводить спецоперацію
На Львівщині поліцейські розшукують зловмисника, підозрюваного у вбивстві та замаху на вбивство.

1 березня близько 21:25 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій у місті Пустомити сталась стрілянина, внаслідок чого поранено двоє осіб – молода дівчина та чоловік, - інформує Нацполіція у Львівській області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники управління карного розшуку, Управління поліції охорони, патрульні поліцейські, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

«Проведеними заходами було встановлено, що близько 21.00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник втік на мікроавтобусі Volkswagen T5. На території Львівської області введено поліцейську операцію, до розшуку та затримання зловмисника задіяні працівники усіх без винятку підрозділів поліції Львівщини, патрульні поліцейські та співробітники інших служб», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Внаслідок отриманого поранення дівчина померла дорогою до лікарні у кареті «швидкої», а 42-річний мешканець Пустомитівського району з вогнепальним пораненням грудної клітини був госпіталізований.

Невдовзі в лісовому масиві між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські виявили мікроавтобус, на якому втік зловмисник.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – довічне позбавлення волі.
На Львівщині чоловік вбив дівчину та поранив очевидця: поліція проводить спецоперацію

За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування зловмисника, просять зголоситись на оперативну лінію "102". Розшукуваний може бути озброєний.
Фото підозрюваного
Фото підозрюваного


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Теги: Львів, стрілянина, план перехоплення
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