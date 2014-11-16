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У місті на Волині під час благодійного концерту зібрали 6 тисяч на реабілітацію атовців

У місті на Волині під час благодійного концерту зібрали 6 тисяч на реабілітацію атовців
Майже 6 тисяч гривень на соціально-психологічну реабілітацію учасників АТО зібрали під час благодійного концерту у Ковелі.

Про це йдеться на сайті мерії.

1 березня у Ковелі відбувся благодійний звітний концерт учнів та викладачів школи мистецтв “Музика єднає серця”.

Впродовж мистецького дійства проходила акція зі збору коштів на соціально-психологічну реабілітацію учасників АТО та їх сімей. Вдалося зібрати 5 тисяч 851 гривню.

Організатори дякують колективу школи мистецтв та усім небайдужим ковельчанам за те, що долучились до благородної справи.

"Приємно, що у нашому місті живуть такі щирі, сердечні люди, які готові прийти на допомогу. Сьогодні хлопці, які повернулись з АТО, потребують довготривалої реабілітації. У ці дні наші земляки перебувають в Угорщині, на Прикарпатті. Ще сім сімей незабаром поїдуть на реабілітацію на три дні до Львова. Тож ці кошти будуть використані за призначенням. Ковельчани можуть у цьому не сумніватись", - відзначила директор центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Інна Третяк.
У місті на Волині під час благодійного концерту зібрали 6 тисяч на реабілітацію атовців

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Теги: концерт, АТО, допомога
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