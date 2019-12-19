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Князівни теж воюють: історія дівчини, яка служить у волинській бригаді

Князівни теж воюють: історія дівчини, яка служить у волинській бригаді
Лейтенанту Анні Гринюк лише 21 рік, але вона вже заступник командира однієї з механізованих рот 14-ї бригади імені Князя Романа з морально-психологічного забезпечення.

Про це йдеться на сторінці бригади у facebook.

Дівчина в липні минулого року закінчила Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного та пішла служити у 14-ту ОМБр.

Відразу після випуску із вишу вибула в район ООС, де тоді рота виконувала завдання за призначенням. Ще зовсім юну дівчину з офіцерськими погонами, мініатюрну і тендітну, особовий склад підрозділу, зізнається сама Анна, належним чином почав сприймати не відразу.

"Все прийшло з часом. На початках сприймали, напевно (ніколи не допитувалася достеменно), просто – як дівчисько. Та за короткий час з’явилися й взаєморозуміння, і повага, і «Анно Олегівно, допоможіть, будь ласка, з тим-то й тим-то…».

Знайти порозуміння чи підхід, я у цьому впевнена, можна до кожної людини, незмінний і безвідмовний інструмент для цього – спілкування. Саме воно – основа нашої нелегкої і багатогранної роботи", - розповіла Анна, сміючись.

Дівчина, каже, практично з дитинства знала, що пов’яже свою долю з військом. І жодного разу про свій вибір не пошкодувала. У князівській 14-й бригаді Анна зустріла свою долю, і зараз разом із коханим подумують над створенням у найближчому майбутньому сім’ї.

"Отак буває, що все закручується дуже швидко, - служба, війна, кохання, знайомства, труднощі, їх подолання, довіра, дружба, спогади і мрії… Здавалося би, всього аж забагато! Та не для дівчат, що служать у нашій народженій та загартованій в боях 14-й, бо їм до снаги все! Бо Україна й українка – жіночого роду!", - зазначила військова.

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Теги: волинська бригада, військова
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