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У ставку на Волині браконьєри ловили рибу сітками

У ставку на Волині браконьєри ловили рибу сітками
На ставку поблизу села Хмелівка Володимир-Волинського району рибінспектори зловили браконьєрів.

Так, 1 березня на «гарячу лінію» до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від чоловіка про грубе порушення правил рибальства, - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Інспектори, які прибули на місце правопорушення, викрили двох чоловіків, які ловили рибу трьома сітками.

Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

Волинянам нагадують, що в управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40.
У ставку на Волині браконьєри ловили рибу сітками


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Теги: риба, браконьєри, сітки
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