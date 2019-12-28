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Волинян закликають допомогти медикам-добровольцям до 8 березня

Волинян закликають допомогти медикам-добровольцям до 8 березня
Волинян просять допомогти медикам-добровольцям і долучитися до збору коштів на необхідні воїнам ліки.

Про це на своїй сторінці у facebook написав волонтер Дмитро Сандалов.

"Нарід, на 8 березня ви будете купувати своїм дамам рози, сексуальну білизну і духи з ароматом тропічних фруктів. А в мене 8 березня - день народження, і я як той Більбо Бегінс звик на днюху щось дарувати іншим", - зауважив він.

Тож пропонує долучитися "до цієї шкідливої звички" волинянам, взявши участь в акції "Допоможи медикам-добровольцям".

"Є список потрібної медицини, половину вартості якої оплачуємо ми з вами, другу половину - дуже хороша людина. Якщо по-простому, то ви кидаєте мені 50 гривень і я відправляю медикам на 100", - відзначив волонтер.

Збір коштів здійснюють на рахунок у ПриватБанку: 5167985500013511 Сандалов Д.

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Теги: допомога, АТО, медики-добровольці
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Коментарі 1
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Це що за новина? У бюджеті на Збройні Сили скільки грошей закладено, у людей і пенсіонерів податок військовий беруть і ще мало? А ху-ху не хо-хо?! Вже пройшли ті часі, що треба було добровольцям щось збирати, зараз грошове забезпечення на рівні, так що звиняйте!
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