Волинян закликають допомогти медикам-добровольцям до 8 березня

Волинян просять допомогти медикам-добровольцям і долучитися до збору коштів на необхідні воїнам ліки.Про це на своїй сторінці у facebook написав волонтер"Нарід, на 8 березня ви будете купувати своїм дамам рози, сексуальну білизну і духи з ароматом тропічних фруктів. А в мене 8 березня - день народження, і я як той Більбо Бегінс звик на днюху щось дарувати іншим", - зауважив він.Тож пропонує долучитися "до цієї шкідливої звички" волинянам, взявши участь в акції "Допоможи медикам-добровольцям"."Є список потрібної медицини, половину вартості якої оплачуємо ми з вами, другу половину - дуже хороша людина. Якщо по-простому, то ви кидаєте мені 50 гривень і я відправляю медикам на 100", - відзначив волонтер.Збір коштів здійснюють на рахунок у ПриватБанку: