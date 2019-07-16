Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО





Трійка у складі Дарини Пом'яновської, Олександри Мальчук та Куніцкої Вікторії виборола три нагороди: "золото" у динамічній вправі та "срібло" у балансовій вправі і багатоборстві. Дівчата виступали у віковій категорії 13-19 років.



Інша жіноча група: Сахарук Дарья, Бірюкова Олександра і Олексієнко Аліна поповнила свою скарбничку "бронзою".

Спортсменки стали третіми у динамічній вправі та багатоборстві. Вікова категорія дівчаток – 12-18 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці відбувся чемпіонат України зі спортивної акробатики. Вже традиційно, волинські акробатки, здобули низку нагород.Трійка у складіта Куніцкої Вікторії виборола три нагороди: "золото" у динамічній вправі та "срібло" у балансовій вправі і багатоборстві. Дівчата виступали у віковій категорії 13-19 років.Інша жіноча група:поповнила свою скарбничку "бронзою".Спортсменки стали третіми у динамічній вправі та багатоборстві. Вікова категорія дівчаток – 12-18 років.

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