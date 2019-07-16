вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
У Вінниці відбувся чемпіонат України зі спортивної акробатики. Вже традиційно, волинські акробатки, здобули низку нагород.

Трійка у складі Дарини Пом'яновської, Олександри Мальчук та Куніцкої Вікторії виборола три нагороди: "золото" у динамічній вправі та "срібло" у балансовій вправі і багатоборстві. Дівчата виступали у віковій категорії 13-19 років.

Інша жіноча група: Сахарук Дарья, Бірюкова Олександра і Олексієнко Аліна поповнила свою скарбничку "бронзою".
Спортсменки стали третіми у динамічній вправі та багатоборстві. Вікова категорія дівчаток – 12-18 років.

Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: акробатки, першість, нагороди, Волинь, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Даруйте враження: у «ПортCity» можна купити подарункові сертифікати на розваги*
Сьогодні, 14:40
Скільки лучани заплатять за тепло у лютому
Сьогодні, 14:33
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Волинян закликають допомогти медикам-добровольцям до 8 березня
Сьогодні, 14:23
12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Президент нагородив трьох спортсменів з Волині Президент нагородив трьох спортсменів з Волині
16 липень, 2019, 15:21
Відкрита першість Волині з карате. ФОТО Відкрита першість Волині з карате. ФОТО
14 березень, 2016, 20:51
Волинянин встановив рекорд області по спортивній ходьбі. ФОТО Волинянин встановив рекорд області по спортивній ходьбі. ФОТО
28 червень, 2015, 14:44
У Луцьку відзначили кращих спортсменів області. ФОТО У Луцьку відзначили кращих спортсменів області. ФОТО
12 березень, 2015, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові від ускладнень грипу помер молодий чоловік
Сьогодні, 15:36
 0
Не милує око лучан і туристів: у місті хочуть організувати толоку біля замку Любарта
Сьогодні, 15:29
 0
В Україні лікарям підвищать зарплати
Сьогодні, 15:10
 0
«Будете шкодувати себе зараз, то потім на вас будуть шкодувати гроші»: луцька журналістка ділилася досвідом зі студентами
Сьогодні, 14:56
 0
Суд конфіскував у волинянина собаку, який погриз курей
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8