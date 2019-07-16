Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У Вінниці відбувся чемпіонат України зі спортивної акробатики. Вже традиційно, волинські акробатки, здобули низку нагород.
Трійка у складі Дарини Пом'яновської, Олександри Мальчук та Куніцкої Вікторії виборола три нагороди: "золото" у динамічній вправі та "срібло" у балансовій вправі і багатоборстві. Дівчата виступали у віковій категорії 13-19 років.
Інша жіноча група: Сахарук Дарья, Бірюкова Олександра і Олексієнко Аліна поповнила свою скарбничку "бронзою".
Спортсменки стали третіми у динамічній вправі та багатоборстві. Вікова категорія дівчаток – 12-18 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трійка у складі Дарини Пом'яновської, Олександри Мальчук та Куніцкої Вікторії виборола три нагороди: "золото" у динамічній вправі та "срібло" у балансовій вправі і багатоборстві. Дівчата виступали у віковій категорії 13-19 років.
Інша жіноча група: Сахарук Дарья, Бірюкова Олександра і Олексієнко Аліна поповнила свою скарбничку "бронзою".
Спортсменки стали третіми у динамічній вправі та багатоборстві. Вікова категорія дівчаток – 12-18 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки лучани заплатять за тепло у лютому
Сьогодні, 14:33
Волинські акробатки здобули низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Волинян закликають допомогти медикам-добровольцям до 8 березня
Сьогодні, 14:23
12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні
Сьогодні, 14:05
Медіа