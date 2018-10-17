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Скільки лучани заплатять за тепло у лютому

Скільки лучани заплатять за тепло у лютому
Встановили розмір нарахувань за послугу з централізованого опалення для 1 м2 площі у лютому в Луцьку - 39,95 гривні.

Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".

Для розрахунку розміру нарахувань брали до уваги чинний базовий тариф та середню фактичну температура зовнішнього повітря, яка у лютому склала +2,42ºС.

Окрім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082, ДКП «Луцьктепло» здійснює перерахунок плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів із застосуванням знижки 24 %.

Для порівняння, нарахування у січні становило 43,64 гривні за м2. Зі знижкою 16 % споживачі фактично платили 36,66 гривні за м2.

У лютому 2019 року нарахування склало 41,52 гривні за м2.

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Теги: гроші, тепло, Луцьктепло
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