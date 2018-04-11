Даруйте враження: у «ПортCity» можна купити подарункові сертифікати на розваги*
Сьогодні, 14:40
Спеціально до свята весни у торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати на усі зони відпочинку: кінотеатр «PremierCity», роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».
«Гарно провести час з родиною чи друзями – легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким, адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.
Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а також можна придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» безпосередньо у ресторації.
Детальніше за тел.: (067) 334 50 86.
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«Гарно провести час з родиною чи друзями – легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким, адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.
Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а також можна придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» безпосередньо у ресторації.
Детальніше за тел.: (067) 334 50 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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