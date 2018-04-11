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Даруйте враження: у «ПортCity» можна купити подарункові сертифікати на розваги*

Даруйте враження: у «ПортCity» можна купити подарункові сертифікати на розваги*
Спеціально до свята весни у торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати на усі зони відпочинку: кінотеатр «PremierCity», роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».

«Гарно провести час з родиною чи друзями – легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким, адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.

Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а також можна придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» безпосередньо у ресторації.

Детальніше за тел.: (067) 334 50 86.

Даруйте враження: у «ПортCity» можна купити подарункові сертифікати на розваги*



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Теги: свято, розваги, ПортCity, сертифікати
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