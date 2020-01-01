Суд конфіскував у волинянина собаку, який погриз курей
Сьогодні, 14:49
Суд покарав мешканця Іваничівського району за порушення правил тримання собак та конфіскував домашнього улюбленця.
Про це відомо з постанови від 25-го лютого, яка міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, - пише Буг.
Зазначається, що 11-го лютого в селі Древині Іваничівського району за місцем проживання чоловік неналежно утримував 1,5-річного домашнього собаку породи «німецька вівчарка». Внаслідок чого пес задушив дві курки та одного півня, на території господарства односельчанки, що призвело до завдання їй майнової шкоди.
В судовому засіданні господар собаки свою вину у вчиненому визнав повністю та пояснив, що відшкодував матеріальні збитки, завдані його собакою.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів) та наклав на нього адмінстягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню з конфіскацією собаки породи «німецька вівчарка».
Фото на головній – ілюстративне.
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Про це відомо з постанови від 25-го лютого, яка міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, - пише Буг.
Зазначається, що 11-го лютого в селі Древині Іваничівського району за місцем проживання чоловік неналежно утримував 1,5-річного домашнього собаку породи «німецька вівчарка». Внаслідок чого пес задушив дві курки та одного півня, на території господарства односельчанки, що призвело до завдання їй майнової шкоди.
В судовому засіданні господар собаки свою вину у вчиненому визнав повністю та пояснив, що відшкодував матеріальні збитки, завдані його собакою.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів) та наклав на нього адмінстягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню з конфіскацією собаки породи «німецька вівчарка».
Фото на головній – ілюстративне.
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