Суд конфіскував у волинянина собаку, який погриз курей





Про це відомо з постанови від 25-го лютого, яка міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, - пише



Зазначається, що 11-го лютого в селі Древині Іваничівського району за місцем проживання чоловік неналежно утримував 1,5-річного домашнього собаку породи «німецька вівчарка». Внаслідок чого пес задушив дві курки та одного півня, на території господарства односельчанки, що призвело до завдання їй майнової шкоди.



В судовому засіданні господар собаки свою вину у вчиненому визнав повністю та пояснив, що відшкодував матеріальні збитки, завдані його собакою.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів) та наклав на нього адмінстягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню з конфіскацією собаки породи «німецька вівчарка».



Фото на головній – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд покарав мешканця Іваничівського району за порушення правил тримання собак та конфіскував домашнього улюбленця.Про це відомо з постанови від 25-го лютого, яка міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, - пише Буг Зазначається, що 11-го лютого в селі Древині Іваничівського району за місцем проживання чоловік неналежно утримував 1,5-річного домашнього собаку породи «німецька вівчарка». Внаслідок чого пес задушив дві курки та одного півня, на території господарства односельчанки, що призвело до завдання їй майнової шкоди.В судовому засіданні господар собаки свою вину у вчиненому визнав повністю та пояснив, що відшкодував матеріальні збитки, завдані його собакою.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів) та наклав на нього адмінстягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню з конфіскацією собаки породи «німецька вівчарка».Фото на головній – ілюстративне.

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