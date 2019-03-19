В Україні лікарям підвищать зарплати





Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - передає



Як зазначив Гончарук, через місяць в Україні стартує ще одна реформа, яка призведе до того, що "для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, а за окремими розрахунками по окремих лікарнях може бути навіть більше".



Прем'єр також додав, що найголовніше те, що "для українців вперше, мабуть, зявиться справжня безкоштовна медицина".



"Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені на 30% з 1 квітня 2020 року.Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр, - передає РБК-Україна Як зазначив Гончарук, через місяць в Україні стартує ще одна реформа, яка призведе до того, що "для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, а за окремими розрахунками по окремих лікарнях може бути навіть більше".Прем'єр також додав, що найголовніше те, що "для українців вперше, мабуть, зявиться справжня безкоштовна медицина"."Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат", - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію