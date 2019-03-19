В Україні лікарям підвищать зарплати
Сьогодні, 15:10
Зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені на 30% з 1 квітня 2020 року.
Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - передає РБК-Україна.
Як зазначив Гончарук, через місяць в Україні стартує ще одна реформа, яка призведе до того, що "для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, а за окремими розрахунками по окремих лікарнях може бути навіть більше".
Прем'єр також додав, що найголовніше те, що "для українців вперше, мабуть, зявиться справжня безкоштовна медицина".
"Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат", - додав він.
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Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - передає РБК-Україна.
Як зазначив Гончарук, через місяць в Україні стартує ще одна реформа, яка призведе до того, що "для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, а за окремими розрахунками по окремих лікарнях може бути навіть більше".
Прем'єр також додав, що найголовніше те, що "для українців вперше, мабуть, зявиться справжня безкоштовна медицина".
"Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат", - додав він.
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Коментарі 1
Дуже гарно сказано чиновником, цитую: "Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях МАЮТЬ надаватися без жодних додаткових оплат". А я замість синоніма "МАЮТЬ", поставив би словосполучення "МОЖЕ БУДУТЬ".
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