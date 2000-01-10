Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00 с. Хмелів ФАП с. Хмелів, вул.: Центральна, 7-43, 6-42
2. 9:00-17:00
Магазин с. Лудин, вул. Гостинець, 47-77, 28-76
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10.00-16.00-
с.Орище вул. Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 14:00
Школа
с. Залазько, вул.Центральна 1-36
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-73 13:00 – 17:00
с. Залазько, вул.Центральна 1-36
3. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-7 09:30 – 14:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Погранична, вул.. Три Дуба,
вул.Котовського
4. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-7 13:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул. С.Бойка
5. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-348 09:30 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція) с.Стобихва, вул. Лящуга
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
СГВК `Мрія`- конюшня с. Одеради
вул. Першотравнева,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-385
09:00-17:00
ФОП Януль О.О. - торговий кіоск
с.Башлики
вул.Путилівська,
вул.40 років Перемоги,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-79
09:00-17:00
Дорошкевич Леонід Олександрович - телятник
СГПП `Правда` - ферма
4. ПЛ 10кВ Л108-01
10:00-12:00
ФОП Колесник Михайло Олександрович – цех, корівник.
ФОП Дудка С.I. - цех
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна– торговий кіоск
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович – торговий кіоск
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт с. Липляни - повністю
5. ПЛ 10кВ Л108-01
13:00-16:00
с. Липляни
ФОП Колесник Михайло Олександрович – цех, корівник.
ФОП Дудка С.I. - цех
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна– торговий кіоск
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович – торговий кіоск
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" – медпункт
с. Жидичин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
ФОП Захарчук Тетяна Яківна - магазин
ТзОВ "Ніколь"
ФОП Чернета Леонід Сергійович
ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"
Тишик Дмитро Васильович
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна - магазин
ФОП Бондарук Валерій Олександрович
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф.
ТзОВ "К-ГРУП ЛТД"
ФОП Подригуля Олеся Стефанівна
школа, монастир, сільрада
с. Кульчин
ФОП Грек Іван Григорович - магазини
с. Жидичин - повністю
с. Липляни – повністю
с. Кульчин
вул.6-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.Кірова,1-14,
вул.Космонавтів,1-19,
вул.Гвардійська,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-17:00
Магазин с.Защитів вул.Центральна, Л.Українки, Набережна, Підлісна.
2. 9:00-17:00
с.Губин, вул.Шевченка.
місто Луцьк
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ТП-91
Камера тр-ра
Заміна тр-ра 09:00-17:00 ПП «Ваш»
Візор
Бар «Чебуречна»
Магазин на зупинці
Офісні приміщення вул. Рівненська (частково)
вул. Сталева
вул. Срібна
вул. Островського
вул. Мічуріна
вул. Задворецька (частково)
2. ПЛ-10кВ Л-121(ТП-450)
Кап.ремонт на ПЛ-10кВ 09:00-17:00 вул. Поштова
вул. Приміська
вул. Березова
вул. Качалова
вул. Світла(частково) с. Зміїнець
вул. Щаслива(частково) с. Зміїнець
вул. Дачна(частково) с. Зміїнець
Луцький район
1. КТП-371 10:00-16:00
СГТзОВ "УСИЧІ" – бригада с. Усичі
2. ПЛ-10 Л-132 до ЛР-115 9:00-17:00 с. В.Омеляник – СТ «Нива»
с. Зміїнець – КТП-450 (споживачі Луцької (м) філії), ОК «Кічкарівка-Луцьк», ж/б Круглій
с. Тарасове – ОК «Тарасівський-18», ж/б Бредихіна І.В.,
с. Тарасове, вул. Боголюбська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут с. Машів
2. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, смт. Шацьк вул.: Незалежності, Вишнева, 8Березня
3. ПЛ-10 Л-52-04 від ЛР-220, Л-58-07 від ЛР-8 до ЛР-2 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Бригада Куснища. с. Куснища, Городно.
4. ПЛ-04 КТП-111 9:00 – 17:00 Побут, Магазини,
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України
ВДСО при УМВС України у Вол. обл.
Управління фінансів Любомльської держадміністрації
РВ УМВС України м. Любомль
Відкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"
Любомльська міжрайонна державна податкова інспекці
Приватна фірма "РАК"
ФОП Степанюк Майя Олексіївна
Дячук Катерина Василівна
ФОП Бондарук Руслан Васильович м. Любомль вул.: Володимирська, Незалежності, Дружби, Франка,
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 13:00-17:00
11:00-17:00 КТП-233, с. Матейки - Районний відділ освіти (школа), Красновільська сільська рада (клуб).
КТП-247, с. Майдан-Липненський - СВК "Кормін".
КТП-205 - Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-468 - Районний відділ освіти (школа).
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м. Нововолинськ вул. В.Стуса 4-18, 17-31.
Ратнівський район
1. 09:30 до 16:00
частково без постачання м.Ратне(вул. Партизанська).
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.
5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.
смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,
с.Рудня АТС, пилорама.
с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.
смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.
с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.
7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна.
12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
13. ПЛ-0,4 кВ КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин. с.Ужова вул.Глинище.
14. ПЛ-0,4 кВ КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення. с.Ужова вул.Бригадна.
Старовижівський район
1. КТП-44 09-00до 16-00 магазин с Текля вул Волі Садова Молодіжна
2. КТП-183 10-00до 16-00 Будинок мисливця с Сьомаки хутір Сологубовка
Турійський район
1. ПЛ 0,4кВ КТП-182 10:00-16:30 с.Поляна
2. ПЛ 0,4кВ КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи
3. ПЛ 0,4кВ КТП-107 10:00-16:30 с.Сомин
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00 с. Хмелів ФАП с. Хмелів, вул.: Центральна, 7-43, 6-42
2. 9:00-17:00
Магазин с. Лудин, вул. Гостинець, 47-77, 28-76
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10.00-16.00-
с.Орище вул. Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 14:00
Школа
с. Залазько, вул.Центральна 1-36
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-73 13:00 – 17:00
с. Залазько, вул.Центральна 1-36
3. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-7 09:30 – 14:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Погранична, вул.. Три Дуба,
вул.Котовського
4. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-7 13:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул. С.Бойка
5. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-348 09:30 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція) с.Стобихва, вул. Лящуга
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
СГВК `Мрія`- конюшня с. Одеради
вул. Першотравнева,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-385
09:00-17:00
ФОП Януль О.О. - торговий кіоск
с.Башлики
вул.Путилівська,
вул.40 років Перемоги,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-79
09:00-17:00
Дорошкевич Леонід Олександрович - телятник
СГПП `Правда` - ферма
4. ПЛ 10кВ Л108-01
10:00-12:00
ФОП Колесник Михайло Олександрович – цех, корівник.
ФОП Дудка С.I. - цех
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна– торговий кіоск
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович – торговий кіоск
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт с. Липляни - повністю
5. ПЛ 10кВ Л108-01
13:00-16:00
с. Липляни
ФОП Колесник Михайло Олександрович – цех, корівник.
ФОП Дудка С.I. - цех
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна– торговий кіоск
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович – торговий кіоск
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" – медпункт
с. Жидичин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
ФОП Захарчук Тетяна Яківна - магазин
ТзОВ "Ніколь"
ФОП Чернета Леонід Сергійович
ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"
Тишик Дмитро Васильович
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна - магазин
ФОП Бондарук Валерій Олександрович
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф.
ТзОВ "К-ГРУП ЛТД"
ФОП Подригуля Олеся Стефанівна
школа, монастир, сільрада
с. Кульчин
ФОП Грек Іван Григорович - магазини
с. Жидичин - повністю
с. Липляни – повністю
с. Кульчин
вул.6-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.Кірова,1-14,
вул.Космонавтів,1-19,
вул.Гвардійська,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
с.Старий Мосир
Локачинський район
1. 9:00-17:00
Магазин с.Защитів вул.Центральна, Л.Українки, Набережна, Підлісна.
2. 9:00-17:00
с.Губин, вул.Шевченка.
місто Луцьк
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ТП-91
Камера тр-ра
Заміна тр-ра 09:00-17:00 ПП «Ваш»
Візор
Бар «Чебуречна»
Магазин на зупинці
Офісні приміщення вул. Рівненська (частково)
вул. Сталева
вул. Срібна
вул. Островського
вул. Мічуріна
вул. Задворецька (частково)
2. ПЛ-10кВ Л-121(ТП-450)
Кап.ремонт на ПЛ-10кВ 09:00-17:00 вул. Поштова
вул. Приміська
вул. Березова
вул. Качалова
вул. Світла(частково) с. Зміїнець
вул. Щаслива(частково) с. Зміїнець
вул. Дачна(частково) с. Зміїнець
Луцький район
1. КТП-371 10:00-16:00
СГТзОВ "УСИЧІ" – бригада с. Усичі
2. ПЛ-10 Л-132 до ЛР-115 9:00-17:00 с. В.Омеляник – СТ «Нива»
с. Зміїнець – КТП-450 (споживачі Луцької (м) філії), ОК «Кічкарівка-Луцьк», ж/б Круглій
с. Тарасове – ОК «Тарасівський-18», ж/б Бредихіна І.В.,
с. Тарасове, вул. Боголюбська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут с. Машів
2. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, смт. Шацьк вул.: Незалежності, Вишнева, 8Березня
3. ПЛ-10 Л-52-04 від ЛР-220, Л-58-07 від ЛР-8 до ЛР-2 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Бригада Куснища. с. Куснища, Городно.
4. ПЛ-04 КТП-111 9:00 – 17:00 Побут, Магазини,
ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ФОП Піскуровський Евген Степанович
Управління державної казначейської служби України
ВДСО при УМВС України у Вол. обл.
Управління фінансів Любомльської держадміністрації
РВ УМВС України м. Любомль
Відкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"
Любомльська міжрайонна державна податкова інспекці
Приватна фірма "РАК"
ФОП Степанюк Майя Олексіївна
Дячук Катерина Василівна
ФОП Бондарук Руслан Васильович м. Любомль вул.: Володимирська, Незалежності, Дружби, Франка,
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 13:00-17:00
11:00-17:00 КТП-233, с. Матейки - Районний відділ освіти (школа), Красновільська сільська рада (клуб).
КТП-247, с. Майдан-Липненський - СВК "Кормін".
КТП-205 - Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-468 - Районний відділ освіти (школа).
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м. Нововолинськ вул. В.Стуса 4-18, 17-31.
Ратнівський район
1. 09:30 до 16:00
частково без постачання м.Ратне(вул. Партизанська).
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.
5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.
смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,
с.Рудня АТС, пилорама.
с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.
смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.
с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.
7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна.
12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
13. ПЛ-0,4 кВ КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин. с.Ужова вул.Глинище.
14. ПЛ-0,4 кВ КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення. с.Ужова вул.Бригадна.
Старовижівський район
1. КТП-44 09-00до 16-00 магазин с Текля вул Волі Садова Молодіжна
2. КТП-183 10-00до 16-00 Будинок мисливця с Сьомаки хутір Сологубовка
Турійський район
1. ПЛ 0,4кВ КТП-182 10:00-16:30 с.Поляна
2. ПЛ 0,4кВ КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи
3. ПЛ 0,4кВ КТП-107 10:00-16:30 с.Сомин
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