Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00 с. Хмелів ФАП с. Хмелів, вул.: Центральна, 7-43, 6-422. 9:00-17:00Магазин с. Лудин, вул. Гостинець, 47-77, 28-76Вимкнень споживачів не заплановано1. 10.00-16.00-с.Орище вул. Гагаріна1. 09:40 – 14:00Школас. Залазько, вул.Центральна 1-362. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-73 13:00 – 17:00с. Залазько, вул.Центральна 1-363. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-7 09:30 – 14:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Погранична, вул.. Три Дуба,вул.Котовського4. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-7 13:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул. С.Бойка5. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-348 09:30 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція) с.Стобихва, вул. Лящуга1. 09:00-17:00СГВК `Мрія`- конюшня с. Одерадивул. Першотравнева,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38509:00-17:00ФОП Януль О.О. - торговий кіоскс.Башликивул.Путилівська,вул.40 років Перемоги,3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-7909:00-17:00Дорошкевич Леонід Олександрович - телятникСГПП `Правда` - ферма4. ПЛ 10кВ Л108-0110:00-12:00ФОП Колесник Михайло Олександрович – цех, корівник.ФОП Дудка С.I. - цехФОП Фрідріх Ольга Вікторівна– торговий кіоскЛиплянська допоміжна школа-інтернатФОП Дужик Вадим Богданович – торговий кіоскКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт с. Липляни - повністю5. ПЛ 10кВ Л108-0113:00-16:00с. ЛипляниФОП Колесник Михайло Олександрович – цех, корівник.ФОП Дудка С.I. - цехФОП Фрідріх Ольга Вікторівна– торговий кіоскЛиплянська допоміжна школа-інтернатФОП Дужик Вадим Богданович – торговий кіоскКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" – медпунктс. ЖидичинКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктФОП Захарчук Тетяна Яківна - магазинТзОВ "Ніколь"ФОП Чернета Леонід СергійовичТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"Тишик Дмитро ВасильовичФОП Бондарук Ірина Миколаївна - магазинФОП Бондарук Валерій ОлександровичФОП Громик Михайло СтепановичФОП Сірук Леонід ПетровичФОП Доманський В.Ф.ТзОВ "К-ГРУП ЛТД"ФОП Подригуля Олеся Стефанівнашкола, монастир, сільрадас. КульчинФОП Грек Іван Григорович - магазинис. Жидичин - повністюс. Липляни – повністюс. Кульчинвул.6-го Лютого,16-26 ,13-17вул.Кірова,1-14,вул.Космонавтів,1-19,вул.Гвардійська,1.9:00-17:00с.Старий Мосир1. 9:00-17:00Магазин с.Защитів вул.Центральна, Л.Українки, Набережна, Підлісна.2. 9:00-17:00с.Губин, вул.Шевченка.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ТП-91Камера тр-раЗаміна тр-ра 09:00-17:00 ПП «Ваш»ВізорБар «Чебуречна»Магазин на зупинціОфісні приміщення вул. Рівненська (частково)вул. Сталевавул. Срібнавул. Островськоговул. Мічурінавул. Задворецька (частково)2. ПЛ-10кВ Л-121(ТП-450)Кап.ремонт на ПЛ-10кВ 09:00-17:00 вул. Поштовавул. Приміськавул. Березовавул. Качаловавул. Світла(частково) с. Зміїнецьвул. Щаслива(частково) с. Зміїнецьвул. Дачна(частково) с. Зміїнець1. КТП-371 10:00-16:00СГТзОВ "УСИЧІ" – бригада с. Усичі2. ПЛ-10 Л-132 до ЛР-115 9:00-17:00 с. В.Омеляник – СТ «Нива»с. Зміїнець – КТП-450 (споживачі Луцької (м) філії), ОК «Кічкарівка-Луцьк», ж/б Круглійс. Тарасове – ОК «Тарасівський-18», ж/б Бредихіна І.В.,с. Тарасове, вул. Боголюбська1. 9:00 – 17:00Побут с. Машів2. 9:00 – 17:00Побут, Магазини, смт. Шацьк вул.: Незалежності, Вишнева, 8Березня3. ПЛ-10 Л-52-04 від ЛР-220, Л-58-07 від ЛР-8 до ЛР-2 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Бригада Куснища. с. Куснища, Городно.4. ПЛ-04 КТП-111 9:00 – 17:00 Побут, Магазини,ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби УкраїниВДСО при УМВС України у Вол. обл.Управління фінансів Любомльської держадміністраціїРВ УМВС України м. ЛюбомльВідкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"Любомльська міжрайонна державна податкова інспекціПриватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаДячук Катерина ВасилівнаФОП Бондарук Руслан Васильович м. Любомль вул.: Володимирська, Незалежності, Дружби, Франка,Вимкнень споживачів не заплановано1. 13:00-17:0011:00-17:00 КТП-233, с. Матейки - Районний відділ освіти (школа), Красновільська сільська рада (клуб).КТП-247, с. Майдан-Липненський - СВК "Кормін".КТП-205 - Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-468 - Районний відділ освіти (школа).1. 9:00-17:00м. Нововолинськ вул. В.Стуса 4-18, 17-31.1. 09:30 до 16:00частково без постачання м.Ратне(вул. Партизанська).1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00 с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.5. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск.смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку,с.Рудня АТС, пилорама.с.Ольганівка овочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10.смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11.с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00 с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.7. Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00 с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.11. Л71-05 після ЛР-145 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна.. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру, Садова, Тиха, Молодіжна.12. Л34-01після ЛР-82 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.13. ПЛ-0,4 кВ КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин. с.Ужова вул.Глинище.14. ПЛ-0,4 кВ КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, вироб.приміщення. с.Ужова вул.Бригадна.1. КТП-44 09-00до 16-00 магазин с Текля вул Волі Садова Молодіжна2. КТП-183 10-00до 16-00 Будинок мисливця с Сьомаки хутір Сологубовка1. ПЛ 0,4кВ КТП-182 10:00-16:30 с.Поляна2. ПЛ 0,4кВ КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи3. ПЛ 0,4кВ КТП-107 10:00-16:30 с.Сомин