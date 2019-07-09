Мама благає врятувати від сліпоти її єдиного сина





Хлопець ось уже п’ять років пересувається з тростиною, - пише видання



Причиною сліпоти є удар, що спричинив відшарування сітчатки на обидва ока. Дагноз, який встановили лікарі: тотальна посттравматична воронкоподібне відшарування сітківки правого ока з гігантським відривом і заворотом сітчатки, часткове помутніння кришталика, міопія високого ступеня, гіпотонія, субатрофія.



Завдяки небайдужим людям після публікації статті, хлопець потрапив на обстеження у Німеччину. Про це написала його мама, котра зазначила, окрім фінансової підтримки небайдужих, допоміг пан Віталій з Луцька, якому вони дуже вдячні. На жаль, рідний батько, який проживає у Володимирі-Волинському, не відгукнувся на біду.



Зазначається, що днями прийшов лист з-за кордону, у якому йдеться про те, що німецькі фахівці беруться оперувати Олексія. Є можливість врятувати одне око і хлопець бачитиме світ, а не залишиться до кінця життя у темряві. На жаль, друге око врятувати неможливо. На лікування потрібно 5650 тисяч євро.



Мама звертається до усіх людей з проханням допомогти врятувати від сліпоти її єдиного сина. А ще вона щиро дякує усім, хто відгукнувся та підтримав їх.



Реквізити ПриватБанку: 4731 2196 1286 9838 Дьордяй Василина Андріївна. Контакти: 0636673271 або 0950028439.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ятнадцятирічному Олексію Дьордяю, який втратив зір , готові допомогти у Німеччині.Хлопець ось уже п’ять років пересувається з тростиною, - пише видання Володимир медіа Причиною сліпоти є удар, що спричинив відшарування сітчатки на обидва ока. Дагноз, який встановили лікарі: тотальна посттравматична воронкоподібне відшарування сітківки правого ока з гігантським відривом і заворотом сітчатки, часткове помутніння кришталика, міопія високого ступеня, гіпотонія, субатрофія.Завдяки небайдужим людям після публікації статті, хлопець потрапив на обстеження у Німеччину. Про це написала його мама, котра зазначила, окрім фінансової підтримки небайдужих, допоміг пан Віталій з Луцька, якому вони дуже вдячні. На жаль, рідний батько, який проживає у Володимирі-Волинському, не відгукнувся на біду.Зазначається, що днями прийшов лист з-за кордону, у якому йдеться про те, що німецькі фахівці беруться оперувати Олексія. Є можливість врятувати одне око і хлопець бачитиме світ, а не залишиться до кінця життя у темряві. На жаль, друге око врятувати неможливо. На лікування потрібно 5650 тисяч євро.Мама звертається до усіх людей з проханням допомогти врятувати від сліпоти її єдиного сина. А ще вона щиро дякує усім, хто відгукнувся та підтримав їх.

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