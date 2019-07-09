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Мама благає врятувати від сліпоти її єдиного сина

Мама благає врятувати від сліпоти її єдиного сина
Дев’ятнадцятирічному Олексію Дьордяю, який втратив зір, готові допомогти у Німеччині.

Хлопець ось уже п’ять років пересувається з тростиною, - пише видання Володимир медіа.

Причиною сліпоти є удар, що спричинив відшарування сітчатки на обидва ока. Дагноз, який встановили лікарі: тотальна посттравматична воронкоподібне відшарування сітківки правого ока з гігантським відривом і заворотом сітчатки, часткове помутніння кришталика, міопія високого ступеня, гіпотонія, субатрофія.

Завдяки небайдужим людям після публікації статті, хлопець потрапив на обстеження у Німеччину. Про це написала його мама, котра зазначила, окрім фінансової підтримки небайдужих, допоміг пан Віталій з Луцька, якому вони дуже вдячні. На жаль, рідний батько, який проживає у Володимирі-Волинському, не відгукнувся на біду.

Зазначається, що днями прийшов лист з-за кордону, у якому йдеться про те, що німецькі фахівці беруться оперувати Олексія. Є можливість врятувати одне око і хлопець бачитиме світ, а не залишиться до кінця життя у темряві. На жаль, друге око врятувати неможливо. На лікування потрібно 5650 тисяч євро.

Мама звертається до усіх людей з проханням допомогти врятувати від сліпоти її єдиного сина. А ще вона щиро дякує усім, хто відгукнувся та підтримав їх.

Реквізити ПриватБанку: 4731 2196 1286 9838 Дьордяй Василина Андріївна. Контакти: 0636673271 або 0950028439.
Мама благає врятувати від сліпоти її єдиного сина

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Теги: порятунок, син, допомога, Олексій Дьордяй
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