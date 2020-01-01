У Польщі двоє чоловіків ображали українку через її національність та погрожували смертю





Як пoвідoмляє



48-річна українка придбала квиток на потяг сполученням “Перемишль - Єленя-Гура” з сидячим місцем, проте всередині вагону виявила, що крісло зайняла інша пасажирка. Жінка попросила її звільнити вказане місце, однак та відмовилася вставати. Почалася суперечка, до якої приєдналися двоє інших подорожуючих.



Чоловіки почали ображати громадянку України, підкреслюючи її національність, а також погрожували їй смертю. Свідками всього цього стали члени екіпажу потягу, які й викликали поліцію.



Патруль затримав агресивних чоловіків, яким тепер загрожує до 5 років в'язниці. На час слідства обоє перебуватимуть на волі, оскільки їх відпустили під заставу.



Українці після пережитого знадобилася медична допомога. Жінку довелося госпіталізувати через сильний стрес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох поляків, 27-річного жителя Вроцлава та 25-річного жителя Олавського повіту, затримали на станції в Ченстохові в неділю, 1 березня.Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, обох чоловіків звинувачують у зневажанні жінки через її національність.48-річна українка придбала квиток на потяг сполученням “Перемишль - Єленя-Гура” з сидячим місцем, проте всередині вагону виявила, що крісло зайняла інша пасажирка. Жінка попросила її звільнити вказане місце, однак та відмовилася вставати. Почалася суперечка, до якої приєдналися двоє інших подорожуючих.Чоловіки почали ображати громадянку України, підкреслюючи її національність, а також погрожували їй смертю. Свідками всього цього стали члени екіпажу потягу, які й викликали поліцію.Патруль затримав агресивних чоловіків, яким тепер загрожує до 5 років в'язниці. На час слідства обоє перебуватимуть на волі, оскільки їх відпустили під заставу.Українці після пережитого знадобилася медична допомога. Жінку довелося госпіталізувати через сильний стрес.

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