У боулінг-клубі «StrikeCity» оновилося бургерне меню*
Сьогодні, 17:00
У меню боулінг-клубу «StrikeCity», що на ІІІ поверсі ТРЦ «ПортCity», побільшало бургерів.
Відтепер тим, хто дотримується передвеликоднього посту, не доведеться відмовлятися від улюблених бургерів, адже можна замовити Burger Fish, до складу якого входить філе риби, листя салату, соуси тартар та унагі.
«Також в меню залишаються бургери, які вже встигли вподобати наші відвідувачі: з курячими чи телячими котлетами , з курячим філе та різними соусами до них. А разом із Burger Chiken, Burger Beef та Burger Double Beef ми подаємо ще й картоплю фрі», - розповіли у боулінг-клубі.
Нагадаємо, щочетверга у боулінг-клубі «StrikeCity» - День боулера, а отже одна година гри вартує 100 гривень.
«StrikeCity» працює щодня з 11:00 до 02:00, пт.-сб. до 03:00.
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Відтепер тим, хто дотримується передвеликоднього посту, не доведеться відмовлятися від улюблених бургерів, адже можна замовити Burger Fish, до складу якого входить філе риби, листя салату, соуси тартар та унагі.
«Також в меню залишаються бургери, які вже встигли вподобати наші відвідувачі: з курячими чи телячими котлетами , з курячим філе та різними соусами до них. А разом із Burger Chiken, Burger Beef та Burger Double Beef ми подаємо ще й картоплю фрі», - розповіли у боулінг-клубі.
Нагадаємо, щочетверга у боулінг-клубі «StrikeCity» - День боулера, а отже одна година гри вартує 100 гривень.
«StrikeCity» працює щодня з 11:00 до 02:00, пт.-сб. до 03:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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