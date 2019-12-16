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Жінці з Любешівського району потрібні кошти на боротьбу з раком

Жінці з Любешівського району потрібні кошти на боротьбу з раком
Жительці села Залізниця Любешівського району Любов Смоляк потрібні кошти на боротьбу з важкою недугою.

Про це пише газета "Нове життя".

Жінка від лікарів почула невтішний діагноз: тубулярний рак лівої молочної залози та меланома шкіри лівої щоки.

Аби боротись з недугою, жінка потребує фінансової допомоги від небайдужих. Самотужки сім’я Смоляків не в силі зібрати необхідну суму на дороговартісне лікування.

Тож кожен може зробити хорошу справу і перерахувати кошти:

АТ «Ощадбанк»

МФО 303398

Код отримувача – 3197106899.

Картковий рахунок – 043033980000026209000405389.

Номер картки – 4790729911409498.

Отримувач – Сергій Володимирович Смоляк (син). Тел.: 068-8719369.

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Теги: рак, кошти, допомога
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