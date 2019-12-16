Жінці з Любешівського району потрібні кошти на боротьбу з раком
Сьогодні, 21:14
Жительці села Залізниця Любешівського району Любов Смоляк потрібні кошти на боротьбу з важкою недугою.
Про це пише газета "Нове життя".
Жінка від лікарів почула невтішний діагноз: тубулярний рак лівої молочної залози та меланома шкіри лівої щоки.
Аби боротись з недугою, жінка потребує фінансової допомоги від небайдужих. Самотужки сім’я Смоляків не в силі зібрати необхідну суму на дороговартісне лікування.
Тож кожен може зробити хорошу справу і перерахувати кошти:
АТ «Ощадбанк»
МФО 303398
Код отримувача – 3197106899.
Картковий рахунок – 043033980000026209000405389.
Номер картки – 4790729911409498.
Отримувач – Сергій Володимирович Смоляк (син). Тел.: 068-8719369.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета "Нове життя".
Жінка від лікарів почула невтішний діагноз: тубулярний рак лівої молочної залози та меланома шкіри лівої щоки.
Аби боротись з недугою, жінка потребує фінансової допомоги від небайдужих. Самотужки сім’я Смоляків не в силі зібрати необхідну суму на дороговартісне лікування.
Тож кожен може зробити хорошу справу і перерахувати кошти:
АТ «Ощадбанк»
МФО 303398
Код отримувача – 3197106899.
Картковий рахунок – 043033980000026209000405389.
Номер картки – 4790729911409498.
Отримувач – Сергій Володимирович Смоляк (син). Тел.: 068-8719369.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок
Сьогодні, 21:38
Жінці з Любешівського району потрібні кошти на боротьбу з раком
Сьогодні, 21:14
Знайшли вбитим та розчленованим одного з 9 благородних оленів, випущених на волю з воротнівського вольєра. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:44
Медіа