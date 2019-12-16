Жінці з Любешівського району потрібні кошти на боротьбу з раком





Про це пише газета



Жінка від лікарів почула невтішний діагноз: тубулярний рак лівої молочної залози та меланома шкіри лівої щоки.



Аби боротись з недугою, жінка потребує фінансової допомоги від небайдужих. Самотужки сім’я Смоляків не в силі зібрати необхідну суму на дороговартісне лікування.



Тож кожен може зробити хорошу справу і перерахувати кошти:



АТ «Ощадбанк»



МФО 303398



Код отримувача – 3197106899.



Картковий рахунок – 043033980000026209000405389.



Номер картки – 4790729911409498.



Отримувач – Сергій Володимирович Смоляк (син). Тел.: 068-8719369.



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