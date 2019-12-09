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У Ковельському районі у пожежі загинув пенсіонер

У Ковельському районі у пожежі загинув пенсіонер
У селищі Голобах Ковельського району під час пожежі загинув пенсіонер.

Про це, 2 березня, на щотижневій нараді у Ковельській РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Володимир Войтанік, пише "Район.Ковель".

28 лютого в селищі Голоби виникла пожежа у житловій кімнаті шлакоблокового будинку. На місці пожежі знайшли тіло власника, пенсіонера.

Причину загорання встановлюють.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковельський район, пожежа, пенсіонер
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