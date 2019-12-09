У Ковельському районі у пожежі загинув пенсіонер





Про це, 2 березня, на щотижневій нараді у Ковельській РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Володимир Войтанік, пише



28 лютого в селищі Голоби виникла пожежа у житловій кімнаті шлакоблокового будинку. На місці пожежі знайшли тіло власника, пенсіонера.



Причину загорання встановлюють.



Головне фото - ілюстративне.

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