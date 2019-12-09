У Ковельському районі у пожежі загинув пенсіонер
Сьогодні, 17:07
У селищі Голобах Ковельського району під час пожежі загинув пенсіонер.
Про це, 2 березня, на щотижневій нараді у Ковельській РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Володимир Войтанік, пише "Район.Ковель".
28 лютого в селищі Голоби виникла пожежа у житловій кімнаті шлакоблокового будинку. На місці пожежі знайшли тіло власника, пенсіонера.
Причину загорання встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це, 2 березня, на щотижневій нараді у Ковельській РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Володимир Войтанік, пише "Район.Ковель".
28 лютого в селищі Голоби виникла пожежа у житловій кімнаті шлакоблокового будинку. На місці пожежі знайшли тіло власника, пенсіонера.
Причину загорання встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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