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Волинь завтра огорне туман

Волинь завтра огорне туман
На Волині завтра, 3 березня, буде туман.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.

Зазначається, що 3 березня на території Волині місцями буде туман з видимістю 200-500 метрів. Окрім того, вночі ще й дощитиме.

Тож волинян просять бути максимально обачними на дорогах.

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Теги: туман, прогноз, погода, Волинь
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