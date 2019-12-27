Волинь завтра огорне туман
Сьогодні, 17:21
На Волині завтра, 3 березня, буде туман.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.
Зазначається, що 3 березня на території Волині місцями буде туман з видимістю 200-500 метрів. Окрім того, вночі ще й дощитиме.
Тож волинян просять бути максимально обачними на дорогах.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.
Зазначається, що 3 березня на території Волині місцями буде туман з видимістю 200-500 метрів. Окрім того, вночі ще й дощитиме.
Тож волинян просять бути максимально обачними на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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