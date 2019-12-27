Волинь завтра огорне туман





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, - йдеться на офіційній сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у facebook.



Зазначається, що 3 березня на території Волині місцями буде туман з видимістю 200-500 метрів. Окрім того, вночі ще й дощитиме.



Тож волинян просять бути максимально обачними на дорогах.

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