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Клуб «Любарт» став чемпіоном Волині з футзалу

Клуб «Любарт» став чемпіоном Волині з футзалу
Луцький клуб «Любарт» став абсолютним чемпіоном Суперліги чемпіонату Волинської області з футзалу у сезоні 2019-2020.

Вирішальні матчі відбувались 29 лютого та 1 березня на спортивній арені в «Адреналін Сіті», - пише Перший.

У першому матчі фіналу ФК «Любарт» переміг ФК «Надія» з рахунком 2:0. У другому матчі перемога була за «Надією» – 3:2.

У підсумку поєдинки «Любарта» і «Надії» дали результат 4:3.

Голи забили Сергій Вишневський та Денис Лавренчук. Кращим гравцем чемпіонату став Владислав Сизик.

Восени спортивним директором клубу став Сергій Піддубний.

Крім того, у вересні ФК «Любарт» уклав домовленості про співпрацю із Будівельною компанією «Інвестор», згідно з якими «Інвестор» фінансує діяльність клубу.

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Теги: футзал, клуб, Любарт, перемога
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