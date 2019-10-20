Клуб «Любарт» став чемпіоном Волині з футзалу
Сьогодні, 17:32
Луцький клуб «Любарт» став абсолютним чемпіоном Суперліги чемпіонату Волинської області з футзалу у сезоні 2019-2020.
Вирішальні матчі відбувались 29 лютого та 1 березня на спортивній арені в «Адреналін Сіті», - пише Перший.
У першому матчі фіналу ФК «Любарт» переміг ФК «Надія» з рахунком 2:0. У другому матчі перемога була за «Надією» – 3:2.
У підсумку поєдинки «Любарта» і «Надії» дали результат 4:3.
Голи забили Сергій Вишневський та Денис Лавренчук. Кращим гравцем чемпіонату став Владислав Сизик.
Восени спортивним директором клубу став Сергій Піддубний.
Крім того, у вересні ФК «Любарт» уклав домовленості про співпрацю із Будівельною компанією «Інвестор», згідно з якими «Інвестор» фінансує діяльність клубу.
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Вирішальні матчі відбувались 29 лютого та 1 березня на спортивній арені в «Адреналін Сіті», - пише Перший.
У першому матчі фіналу ФК «Любарт» переміг ФК «Надія» з рахунком 2:0. У другому матчі перемога була за «Надією» – 3:2.
У підсумку поєдинки «Любарта» і «Надії» дали результат 4:3.
Голи забили Сергій Вишневський та Денис Лавренчук. Кращим гравцем чемпіонату став Владислав Сизик.
Восени спортивним директором клубу став Сергій Піддубний.
Крім того, у вересні ФК «Любарт» уклав домовленості про співпрацю із Будівельною компанією «Інвестор», згідно з якими «Інвестор» фінансує діяльність клубу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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