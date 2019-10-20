Клуб «Любарт» став чемпіоном Волині з футзалу





Вирішальні матчі відбувались 29 лютого та 1 березня на спортивній арені в «Адреналін Сіті», - пише



У першому матчі фіналу ФК «Любарт» переміг ФК «Надія» з рахунком 2:0. У другому матчі перемога була за «Надією» – 3:2.



У підсумку поєдинки «Любарта» і «Надії» дали результат 4:3.



Голи забили Сергій Вишневський та Денис Лавренчук. Кращим гравцем чемпіонату став Владислав Сизик.



Восени спортивним директором клубу став Сергій Піддубний.



Крім того, у вересні ФК «Любарт» уклав домовленості про співпрацю із Будівельною компанією «Інвестор», згідно з якими «Інвестор» фінансує діяльність клубу.

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