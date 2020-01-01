На волинському пункті пропуску затримали білоруса-контрабандиста. ФОТО





Про це



Для проходження митного контролю громадянин Білорусі на легковому автомобілі марки Opel Zafira обрав спрощену систему контролю - «зелений коридор», чим заявив про те, що товари, які ввозяться, не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.



Проте під час здійснення митного огляду транспортного засобу та ручної поклажі громадянина, в конструктивних порожнинах задніх крил, під капотом автомобіля та в передній панелі салону, виявили приховані від митного контролю 420 пачок цигарок з фільтром марки «МІНСК capital» з марками акцизного збору Республіка Білорусь, загальною вартістю 10 500 гривень.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України, за цим фактом склали протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Дольськ» попередили спробу ввезення з Білорусі на територію України партію контрабандних тютюнових виробів.Про це повідомляють на Facebook-сторінці Поліської митниці Дермитслужби.Для проходження митного контролю громадянин Білорусі на легковому автомобілі марки Opel Zafira обрав спрощену систему контролю - «зелений коридор», чим заявив про те, що товари, які ввозяться, не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.Проте під час здійснення митного огляду транспортного засобу та ручної поклажі громадянина, в конструктивних порожнинах задніх крил, під капотом автомобіля та в передній панелі салону, виявили приховані від митного контролю 420 пачок цигарок з фільтром марки «МІНСК capital» з марками акцизного збору Республіка Білорусь, загальною вартістю 10 500 гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України, за цим фактом склали протокол.

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