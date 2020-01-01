Новому очільнику поліції Волині озвучили пріоритетні завдання на посаді
Сьогодні, 17:40
Голова Нацполіції України Ігор Клименко назвав основні напрямки роботи новому керівнику ГУНП у Волинській області Юрію Крошку.
Про це інформує Волинська ОДА.
Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним Юрій Крошко, який до цього обіймав посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.
Зауважимо, що представлення Юрія Крошка було закритим й журналістів на захід не запрошували.
Під час зустрічі Ігор Клименко озвучив основні завдання, які стоять нині перед головним поліцейським області.
Зокрема, основна мета – поліцейський повинен бути у кожному найвіддаленішому селі області. Окрім цього, упродовж місяця необхідно провести оцінку керівників районних управлінь, адже в першу чергу - довіра громадян.
Серед озвучених завдань – боротьба із контрабандою, незаконною вирубкою лісу, незаконним видобутком бурштину тощо.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним Юрій Крошко, який до цього обіймав посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.
Зауважимо, що представлення Юрія Крошка було закритим й журналістів на захід не запрошували.
Під час зустрічі Ігор Клименко озвучив основні завдання, які стоять нині перед головним поліцейським області.
Зокрема, основна мета – поліцейський повинен бути у кожному найвіддаленішому селі області. Окрім цього, упродовж місяця необхідно провести оцінку керівників районних управлінь, адже в першу чергу - довіра громадян.
Серед озвучених завдань – боротьба із контрабандою, незаконною вирубкою лісу, незаконним видобутком бурштину тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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