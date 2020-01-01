Новому очільнику поліції Волині озвучили пріоритетні завдання на посаді

Ігор Клименко назвав основні напрямки роботи новому керівнику ГУНП у Волинській області Юрію Крошку.



Про це інформує Волинська ОДА.



Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко



Зауважимо, що представлення Юрія Крошка було закритим й журналістів на захід не запрошували.



Під час зустрічі Ігор Клименко озвучив основні завдання, які стоять нині перед головним поліцейським області.



Зокрема, основна мета – поліцейський повинен бути у кожному найвіддаленішому селі області. Окрім цього, упродовж місяця необхідно провести оцінку керівників районних управлінь, адже в першу чергу - довіра громадян.



Серед озвучених завдань – боротьба із контрабандою, незаконною вирубкою лісу, незаконним видобутком бурштину тощо.

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