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Двох волинян, серед яких – неповнолітній, судитимуть за зрізані 3 сосни

Двох волинян, серед яких – неповнолітній, судитимуть за зрізані 3 сосни
Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо волинян, які незаконно рубали ліс.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Надвечір 14 листопада минулого року 38-річний мешканець села Піщане Камінь-Каширського району, втягнувши в злочинну діяльність 16-річного підлітка, разом із ним незаконно зрубав на території Державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» 3 сосни, завдавши лісгоспу збитків на суму понад 23 тисяч гривень.

Обох їх обвинувачують у вчиненій за попередньої змовою групою осіб незаконній порубці лісу, що заподіяла істотну шкоду, а старшого – ще і у втягненні неповнолітнього у злочинну діяльність. Невдовзі вони теж постануть перед судом.

Удень 7 листопада 2019 року 18-річний мешканець села Чорниж Маневицького району без будь-яких дозвільних документів зрубав 5 сосон на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», завдавши лісгоспу збитків на суму понад 35 тисяч гривень. Чоловіка викрили працівники лісової охорони, коли він віз колоди підводою до однієї з місцевих пилорам. Тепер його судитимуть за незаконну порубку лісу.

Зауважують, санкцією ст. 246 КК України за незаконну порубку лісу, що заподіяло істотну шкоду, передбачене покарання до 3 років позбавлення волі, а за вчинення такого ж злочину за попередньою змовою групою осіб – до п'яти років позбавлення волі.

За втягнення неповнолітнього в злочину діяльність санкцією ч. 1 ст. 304 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: Маневицький район, порубка лісу, суд, волиняни
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