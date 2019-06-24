Вичерпало свій ресурс: у Ковелі кладовище потребує розширення. ВІДЕО





Про це розповіла Галина Нагорова.



Міське кладовище практично вичерпало свій ресурс, воно потребує розширення, каже працівниця.



"Взимку воно не так відчувається, коли морози. А нинішня зима тепла, тому жаліються люди, що не пройти і не проїхати. А люди до нових поховань ходять майже кожен день. Я написала доповідну записку на ім’я директора, щоб вжили якісь заходи, бо багато нарікань від відвідувачів кладовища", - розповідає майстер ритуальної служби КП “Добробут” Галина Нагорова.



Нові сектори для поховань на кладовищі частково вимощувались піском та ґрунтом, - розповів директор комунального підприємства “Добробут” Ігор Михалевич. Ситуацію, з його слів, ускладнила цьогорічна тепла зима та дощі. Для поточного ремонту цвинтаря потрібні додаткові бюджетні гроші, - каже він.



"На сьогоднішній день, після скарг від жителів Ковеля та району, я написав лист на управління капітального будівництва про потребу в проведенні поточних ремонтів доріг в цілому по кладовищу. Зокрема, по цьому сектору та інших, для вимощення цих доріг. Наше підприємство не може проводити такі ремонти за свої кошти, у нас це не передбачено в тарифі. Не знаю, як там поведуть себе депутати: якщо вони дадуть згоду на фінансування ремонту, то ми підсиплемо ґрунт і буде трохи краще", - зауважив директор КП “Добробут” Ігор Михалевич.



Ковельчанка Світлана, прізвища свого жінка не називає, каже – благоустрій на цвинтарі її влаштовує. Інша відвідувачка, ковельчанка Галина, говорить – кладовище збудоване нераціонально.



"Асфальт вони тут хочуть, що вони ще хочуть? Людей багато помирає, місця мало, кожен тулиться один біля одного. Вже нічого не зміниш: людина померла, прийшли, провідали", - каже жителька Ковеля Світлана.



"І розміщене. Це не місце для кладовища... Та й система у нас така. Потрібна кремація. Це не вихід - от таке кладовище", з розповідає інша жителька Ковеля Галина.



Кладовище у Ковелі майже вичерпало свій ресурс. Торік, на прохання міської влади, уряд дозволив розширити територію цвинтаря за рахунок земель державної власності лісогосподарського призначення. Проект відведення земельної ділянки площею 10 гектарів до сьогодні погоджують у столичних кабінетах, розповів директор комунпідприємства Ігор Михалевич.



Лист від керівника комунального підприємства «Добробут» з проханням посприяти в ремонті дороги в управлінні житлово-капітального будівництва міської ради отримали, розповів Суспільному начальник Андрій Стернійчук. Каже: вивчають кошторис, йдеться орієнтовно про 200 тисяч гривень. На наступній сесії, яка відбудеться в останній четвер березня, питання розглядатимуть.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчани не мають належного доступу до могил своїх рідних на міському кладовищі: ґрунтові доріжки на нових секторах цвинтаря - у воді та багнюці.Про це розповіла Суспільному майстер ритуальної служби комунального підприємства “Добробут”Міське кладовище практично вичерпало свій ресурс, воно потребує розширення, каже працівниця."Взимку воно не так відчувається, коли морози. А нинішня зима тепла, тому жаліються люди, що не пройти і не проїхати. А люди до нових поховань ходять майже кожен день. Я написала доповідну записку на ім’я директора, щоб вжили якісь заходи, бо багато нарікань від відвідувачів кладовища", - розповідає майстер ритуальної служби КП “Добробут” Галина Нагорова.Нові сектори для поховань на кладовищі частково вимощувались піском та ґрунтом, - розповів директор комунального підприємства “Добробут”. Ситуацію, з його слів, ускладнила цьогорічна тепла зима та дощі. Для поточного ремонту цвинтаря потрібні додаткові бюджетні гроші, - каже він."На сьогоднішній день, після скарг від жителів Ковеля та району, я написав лист на управління капітального будівництва про потребу в проведенні поточних ремонтів доріг в цілому по кладовищу. Зокрема, по цьому сектору та інших, для вимощення цих доріг. Наше підприємство не може проводити такі ремонти за свої кошти, у нас це не передбачено в тарифі. Не знаю, як там поведуть себе депутати: якщо вони дадуть згоду на фінансування ремонту, то ми підсиплемо ґрунт і буде трохи краще", - зауважив директор КП “Добробут” Ігор Михалевич.Ковельчанка, прізвища свого жінка не називає, каже – благоустрій на цвинтарі її влаштовує. Інша відвідувачка, ковельчанка, говорить – кладовище збудоване нераціонально."Асфальт вони тут хочуть, що вони ще хочуть? Людей багато помирає, місця мало, кожен тулиться один біля одного. Вже нічого не зміниш: людина померла, прийшли, провідали", - каже жителька Ковеля Світлана."І розміщене. Це не місце для кладовища... Та й система у нас така. Потрібна кремація. Це не вихід - от таке кладовище", з розповідає інша жителька Ковеля Галина.Кладовище у Ковелі майже вичерпало свій ресурс. Торік, на прохання міської влади, уряд дозволив розширити територію цвинтаря за рахунок земель державної власності лісогосподарського призначення. Проект відведення земельної ділянки площею 10 гектарів до сьогодні погоджують у столичних кабінетах, розповів директор комунпідприємства Ігор Михалевич.Лист від керівника комунального підприємства «Добробут» з проханням посприяти в ремонті дороги в управлінні житлово-капітального будівництва міської ради отримали, розповів Суспільному начальник Андрій Стернійчук. Каже: вивчають кошторис, йдеться орієнтовно про 200 тисяч гривень. На наступній сесії, яка відбудеться в останній четвер березня, питання розглядатимуть.

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