Луцьким пенсіонерам покажуть документалку за участі Андрія Куликова

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У вівторок, 10 березня, о 13 годині у великому залі кінотеатру «Промінь» відбудеться безкоштовний показ для пенсіонерів документального фільму «Кобзар» від кінокомпанії «Продакшн №1».
Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА "Конкурент".
Для того, аби відвідати кіносеанс, необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 / 099-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за наступним посиланням.
До слова, кінострічка "Кобзар" була у конкурсній програмі 64-го фестивалю «Берлінале» у 2014 році.
«Кобзар. Історія однієї книги» — українська історична документальна драма від кінокомпанії «Продакшн №1», знята на замовлення Державного агентства України з питань кіно режисером Тарасом Ткаченком. Прем'єра фільму відбулася 9 березня 2014 року — день 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.
Це документальне дослідження історії зажиттєвих видань найвідомішої книги Тараса Шевченка «Кобзар». Це фільм-біографія, персонажем якої виступає не людина, а книга, яка має цілком людську долю. Автори фільму шукають відповіді на такі питання: як складалась доля книги, як «Кобзар» впливав на культуру в контексті світової історії, історії автора та історій звичайних людей. Фільм «Кобзар» науковці назвали найближчим до історичної правди.
Фільм безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника - за умови попередньої реєстрації.
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Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА "Конкурент".
Для того, аби відвідати кіносеанс, необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 / 099-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за наступним посиланням.
До слова, кінострічка "Кобзар" була у конкурсній програмі 64-го фестивалю «Берлінале» у 2014 році.
«Кобзар. Історія однієї книги» — українська історична документальна драма від кінокомпанії «Продакшн №1», знята на замовлення Державного агентства України з питань кіно режисером Тарасом Ткаченком. Прем'єра фільму відбулася 9 березня 2014 року — день 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.
Це документальне дослідження історії зажиттєвих видань найвідомішої книги Тараса Шевченка «Кобзар». Це фільм-біографія, персонажем якої виступає не людина, а книга, яка має цілком людську долю. Автори фільму шукають відповіді на такі питання: як складалась доля книги, як «Кобзар» впливав на культуру в контексті світової історії, історії автора та історій звичайних людей. Фільм «Кобзар» науковці назвали найближчим до історичної правди.
Фільм безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника - за умови попередньої реєстрації.
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