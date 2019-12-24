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Луцьким пенсіонерам покажуть документалку за участі Андрія Куликова

Луцьким пенсіонерам покажуть документалку за участі Андрія Куликова
У вівторок, 10 березня, о 13 годині у великому залі кінотеатру «Промінь» відбудеться безкоштовний показ для пенсіонерів документального фільму «Кобзар» від кінокомпанії «Продакшн №1».

Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА "Конкурент".

Для того, аби відвідати кіносеанс, необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 / 099-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за наступним посиланням.

До слова, кінострічка "Кобзар" була у конкурсній програмі 64-го фестивалю «Берлінале» у 2014 році.

«Кобзар. Історія однієї книги» — українська історична документальна драма від кінокомпанії «Продакшн №1», знята на замовлення Державного агентства України з питань кіно режисером Тарасом Ткаченком. Прем'єра фільму відбулася 9 березня 2014 року — день 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Це документальне дослідження історії зажиттєвих видань найвідомішої книги Тараса Шевченка «Кобзар». Це фільм-біографія, персонажем якої виступає не людина, а книга, яка має цілком людську долю. Автори фільму шукають відповіді на такі питання: як складалась доля книги, як «Кобзар» впливав на культуру в контексті світової історії, історії автора та історій звичайних людей. Фільм «Кобзар» науковці назвали найближчим до історичної правди.

Фільм безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника - за умови попередньої реєстрації.


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Теги: Свідомі, Андрій Покровський, безкоштовний показ фільму, пенсіонери
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