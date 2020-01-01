Контроль за ремонтом та скарги онлайн: «Укравтодор» запустив інтерактивну мапу





Про це



Мапа доступна на порталі за цим



Громадяни можуть отримувати об’єктивну й актуальну інформацію щодо стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо.



Портал оновлюється постійно через інформацію від дорожніх служб, дані гідрометцентру, системи Weigh-in-motion, дорожніх засобів контролю (лідарів, сканерів, камер), GPS-трекерів на техніці підрядників і звернення громадян про ситуації на дорогах. Пізніше мапа буде доступна в додатку "Дія".



Також користувачі можуть надсилати до "Укравтодору" інформацію про наявні проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду (незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах тощо).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укравтодор" запустив інтерактивну мапу доріг, де можна в режимі реального часу побачити усі ділянки, що будуть відремонтовані за планами цього року.Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.Мапа доступна на порталі за цим посиланням. Громадяни можуть отримувати об’єктивну й актуальну інформацію щодо стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо.Портал оновлюється постійно через інформацію від дорожніх служб, дані гідрометцентру, системи Weigh-in-motion, дорожніх засобів контролю (лідарів, сканерів, камер), GPS-трекерів на техніці підрядників і звернення громадян про ситуації на дорогах. Пізніше мапа буде доступна в додатку "Дія".Також користувачі можуть надсилати до "Укравтодору" інформацію про наявні проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду (незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах тощо).

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