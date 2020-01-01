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Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок

Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок
За минулий тиждень від підприємців зі Старого ринку надійшло 15 заяв про добровільне перенесення з допомогою міської ради 22 контейнерів. Нарада з усіма підприємцями, які подали відповідні заяви відбудеться завтра, 3 березня.

Про це пише радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.

За словами посадовця, всього на ринку "Новий", за інформацією від адміністрації ринку, підприємцями зі Старого ринку укладено 253 договори та фактично переміщено 39 контейнерів.

"Запрошуємо підприємців Старого ринку й надалі подавати заяви про добровільне перенесення контейнерів зі Старого ринку", - резюмує Поліщук.

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Теги: старий ринок, луцьк, новий
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