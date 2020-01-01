Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок

За минулий тиждень від підприємців зі Старого ринку надійшло 15 заяв про добровільне перенесення з допомогою міської ради 22 контейнерів. Нарада з усіма підприємцями, які подали відповідні заяви відбудеться завтра, 3 березня.Про це пише радник міського головина сторінці у фейсбуці.За словами посадовця, всього на ринку "Новий", за інформацією від адміністрації ринку, підприємцями зі Старого ринку укладено 253 договори та фактично переміщено 39 контейнерів."Запрошуємо підприємців Старого ринку й надалі подавати заяви про добровільне перенесення контейнерів зі Старого ринку", - резюмує Поліщук.