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«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО

«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
Представники громадської організації «Даун синдром» взяли участь у XIV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна Єднає Світ», що відбувався 29 лютого і 1 березня у Києві.

Волиняни здобули перше місце у змішаній номінації «Бальна хореографія», - пише ІА Волинські новини.

«Ми – лауреати 1 премії! Піднімаємо планку, вдосконалюємося та підкорюємо все вищі вершини, – написала лучанка Світлана Плетнякова у Facebook. – Шалені емоції, оплески, сльози у глядачів та членів жюрі, зустріч та фото зі своїми кумирами, прогулянка по Київському зоопарку – такою запам’ятається ця поїздка для нас».

Як розповіла керівник ГО «Даун синдром» Олена Мельник, у фестивалі брали участь звичайні люди.

«Тобто наші діти, члени нашої організації змагалися на рівні зі здоровими людьми, які не мають жодних порушень. І ми дуже щасливі першому місцю. Звісно, було багато номінацій, але для нас це надзвичайний успіх. Дуже вдячні департаменту соцполітики Луцької міської ради за те, що профінансували автобус».

«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО

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Теги: сонячні люди, танці, фестиваль
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