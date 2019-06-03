«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО





Волиняни здобули перше місце у змішаній номінації «Бальна хореографія», -



«Ми – лауреати 1 премії! Піднімаємо планку, вдосконалюємося та підкорюємо все вищі вершини, – написала лучанка Світлана Плетнякова у Facebook. – Шалені емоції, оплески, сльози у глядачів та членів жюрі, зустріч та фото зі своїми кумирами, прогулянка по Київському зоопарку – такою запам’ятається ця поїздка для нас».



Як розповіла керівник ГО «Даун синдром» Олена Мельник, у фестивалі брали участь звичайні люди.



«Тобто наші діти, члени нашої організації змагалися на рівні зі здоровими людьми, які не мають жодних порушень. І ми дуже щасливі першому місцю. Звісно, було багато номінацій, але для нас це надзвичайний успіх. Дуже вдячні департаменту соцполітики Луцької міської ради за те, що профінансували автобус».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники громадської організації «Даун синдром» взяли участь у XIV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна Єднає Світ», що відбувався 29 лютого і 1 березня у Києві.Волиняни здобули перше місце у змішаній номінації «Бальна хореографія», - пише ІА Волинські новини.«Ми – лауреати 1 премії! Піднімаємо планку, вдосконалюємося та підкорюємо все вищі вершини, – написала лучанкау Facebook. – Шалені емоції, оплески, сльози у глядачів та членів жюрі, зустріч та фото зі своїми кумирами, прогулянка по Київському зоопарку – такою запам’ятається ця поїздка для нас».Як розповіла керівник ГО «Даун синдром», у фестивалі брали участь звичайні люди.«Тобто наші діти, члени нашої організації змагалися на рівні зі здоровими людьми, які не мають жодних порушень. І ми дуже щасливі першому місцю. Звісно, було багато номінацій, але для нас це надзвичайний успіх. Дуже вдячні департаменту соцполітики Луцької міської ради за те, що профінансували автобус».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію