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Ліквідація книгарні «Освіта»: аргументи голови Волиньради

Ліквідація книгарні «Освіта»: аргументи голови Волиньради
На сайті Волиньради опублікували проект рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта».

На своїй сторінці у фейсбуці голова Волинської обласної ради Ірина Вахович пояснила інформацію про ліквідацію найстарішого книжкового магазину у Луцьку.

"Багато нарікань, критики, образ...
Але є об’єктивність. І так...

1) Підприємство «Освіта» є обласним комунальним;
2) майно підприємства в орендні, тобто воно не володіє власними площами;
3) підприємство з 2016 року є збитковим; збитки зростають щороку... (звітність додаю);
4) Підприємство не платить за оренду приміщення взагалі. А вартість оренди в цьому місяці буде щонайменше 52 000 грн. 174 м2 х 300 грн. Розрахувати збитки, якби підприємство сплачувало оренду, неважко;
5) місто неодноразово зверталось в обласну раду про вивільнення площ;
6) підприємству було запропоновано перейти на власні площі обласної ради по вул. Винниченка, зроблено ремонт на кошти бюджету, однак керівництво підприємства вирішило не переходити і подало кошторис на ліквідацію.

Такі реалії. На сайті облради проект рішення про закриття магазину розміщено за процедурою. Попереду — низка перемовин, засідання майнової комісії, купа непорозумінь і нових образ, і результат — голосування на сесії обласної ради, який поки невідомий. Ось такі реалії. Хотілося б, щоб громадська думка формувалась не емоціями, а об’єктивністю", - йдеться у дописі.



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Теги: освіта, книгарня, ліквідація
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