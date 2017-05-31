вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи підвищать ціни на квитки в «Укрзалізниці»

Чи підвищать ціни на квитки в «Укрзалізниці»
У Міністерстві інфраструктури заявили про скасування підвищення цін на квитки на залізничні перевезення.

Про це повідомили у пресслужбі відомства в понеділок, 2 березня, - пише Главком.

Голова міністерства Владислав Криклій зазначив, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.

«Відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений», - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що прибуток Укрзалізниці тільки на 43% покриває витрати на організацію перевезень.

Загалом, дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень – на 8%.

В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

«Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: укрзалізниця, квитки, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи підвищать ціни на квитки в «Укрзалізниці»
02 березень, 23:23
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
02 березень, 22:41
Ліквідація книгарні «Освіта»: аргументи голови Волиньради
02 березень, 22:17
Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок
02 березень, 21:38
Схожі новини
«Укрзалізниця» планує збільшити ціну на квитки «Укрзалізниця» планує збільшити ціну на квитки
31 травень, 2017, 11:38
«Укрзалізниця» підніме ціни на квитки «Укрзалізниця» підніме ціни на квитки
21 грудень, 2016, 10:17
Подорожчав проїзд залізничним транспортом Подорожчав проїзд залізничним транспортом
02 березень, 2015, 10:45
Зросте вартість проїзду в залізничному транспорті, - «Укрзалізниця» Зросте вартість проїзду в залізничному транспорті, - «Укрзалізниця»
12 лютий, 2015, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Чи підвищать ціни на квитки в «Укрзалізниці»
02 березень, 23:23
 0
«Сонячні» волиняни перемогли у хореографічному конкурсі. ФОТО
02 березень, 22:41
 0
Ліквідація книгарні «Освіта»: аргументи голови Волиньради
02 березень, 22:17
 0
Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок
02 березень, 21:38
 0
Медіа
відео
1/8