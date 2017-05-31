Чи підвищать ціни на квитки в «Укрзалізниці»





Про це повідомили у пресслужбі відомства в понеділок, 2 березня, -



Голова міністерства Владислав Криклій зазначив, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.



«Відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений», - йдеться в повідомленні відомства.



Зазначається, що прибуток Укрзалізниці тільки на 43% покриває витрати на організацію перевезень.



Загалом, дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень – на 8%.



В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.



«Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві інфраструктури заявили про скасування підвищення цін на квитки на залізничні перевезення.Про це повідомили у пресслужбі відомства в понеділок, 2 березня, - пише Главком Голова міністерствазазначив, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.«Відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений», - йдеться в повідомленні відомства.Зазначається, що прибуток Укрзалізниці тільки на 43% покриває витрати на організацію перевезень.Загалом, дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень – на 8%.В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.«Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

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